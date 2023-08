La serie televisiva turca La ragazza e l'ufficiale, ambientata durante la Prima Guerra Mondiale tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina, procede con la sua messa in onda ogni domenica alle 21:40 su Canale 5. Le anticipazioni de La ragazza e l'ufficiale trasmessa il 3 settembre 2023 narrano che Sura assisterà al matrimonio tra l'ex Kurt Seyit e Murvet . Questa situazione porterà dei contrasti e Murvet inizierà a provare una forte delusione per il suo neo sposo a causa della presenza invadente dell'ex. Nel frattempo Sura sarà sempre più combattuta con la decisione di sposare il suo fidanzato Petro, ma questo manderà su tutte le furie il suo ex compagno.

A quel punto, Murvet sarà sempre più gelosa di Sura, poiché Seyit si allontanerà sempre di più da lei.

Contrasti alle nozze tra Seyit e Sura

Nell'episodio del 3 settembre della serie, il luogotenente Seyit e Murvet convoleranno a nozze, alle quali sarà presente anche l'ex fidanzata Sura. Tuttavia, il clima non sarà affatto sereno e i contrasti renderanno pesante l'atmosfera dell'evento. La presenza dell'ex compagna getterà una lunga ombra sul matrimonio, portando Murvet a provare una delusione profonda nei confronti del suo sposo. Nel frattempo interverrà Petro che approfitterà della situazione per allontanare Sura dalla città e portarla in una località estiva. A quel punto, Seyit abbandonerà il letto di nozze e scriverà a Cecil, padre della sua neo moglie per comunicare la sua partenza per l'Anatolia con l'intenzione di formare i soldati per le forze nazionaliste.

Seyit furioso per il fidanzamento tra Sura e Petro

La situazione si complicherà ulteriormente quando Seyit, ancora coinvolto nei sentimenti per Sura, verrà a conoscenza del suo fidanzamento con Petro. A quel punto, il luogotenente turco andrà su tutte le furie, arrivando persino a discutere con Tina, amica dell'ex compagna riguardo alla sua scelta di convolare a nozze con il suo rivale.

Questa prospettiva del futuro di Sura affligge profondamente Seyit e potrebbe portare a nuovi conflitti e intrecci all'interno della trama.

La forte gelosia di Murvet per Sura

Dopo il matrimonio appena celebrato, Murvet dovrà fare i conti con la sua gelosia sempre più intensa che prova nei confronti della presenza di Sura nella vita del marito Seyit.

La donna infatti sarà tormentata dalla consapevolezza che il trascorso sentimentale tra Seyit e la sua ex compagna continuerà a gravare negativamente sulla loro relazione. Nel corso di una notte, il luogotenente sentirà bussare alla porta della sua abitazione e si troverà di fronte ad un ospite che potrebbe cambiare per sempre la sua esistenza.