L'Allieva 4 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Rai? In queste settimane stanno andando in onda le repliche della terza stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi e i fan si chiedono quale sarà il futuro della serie.

La scelta della Rai di riproporre la fiction ha riacceso la speranza dei tantissimi appassionati, i quali speravano di poter vedere la quarta stagione nel palinsesto della prossima stagione tv, ma così non sarà.

La Rai cancella definitivamente L'Allieva 4: la fiction non tornerà in onda in prime time

Nel dettaglio, la fiction L'Allieva è tornata in onda questa estate con le repliche della terza stagione trasmesse nella fascia serale della domenica di Rai 1.

Un regalo per i tantissimi fan e appassionati della serie che, in questo modo, hanno potuto fare un tuffo nel passato rivivendo le emozioni della storia d'amore tra Alice e Claudio che, proprio nel coro della terza stagione, hanno coronato il loro attesissimo sogno d'amore con le nozze.

Tuttavia, malgrado la messa in onda delle replica, la Rai non avrebbe alcuna intenzione di tornare a puntare su questa fiction nella fascia del prime time.

La coppia Guanciale-Mastronardi non tornerà con L'Allieva 4 in prime time

La messa in onda delle repliche aveva riacceso la speranza dei fan, molti dei quali speravano di poter assistere alla messa in onda de L'Allieva 4 nel corso della stagione 2023/2024 della rete ammiraglia Rai.

Così non sarà: nel piano di Rai Fiction per la prossima stagione, non è prevista la serie poliziesca tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

La terza stagione continuerà a essere l'ultima di sempre per questa serie che, in prima visione, aveva saputo conquistare una media di oltre 4,5 milioni di spettatori su Rai 1.

La coppia composta da Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, quindi, non torneranno in onda con un nuovo ciclo di episodi della fiction e gli spettatori non potranno scoprire l'evolversi dell'atteso matrimonio tra Alice e Claudio.

Le repliche de L'Allieva non fanno 'boom' di ascolti nel prime time di Rai 1

Intanto, il verdetto auditel della replica della prima puntata de L'Allieva 3 non è stato proprio dei migliori. La fiction ha sfiorato la media di 1,4 milioni di spettatori in prima serata, fermandosi ad uno share dell'11%.

Ad avere la meglio è stata la fiction turca di Canale 5, La ragazza e l'ufficiale con protagonista Demet Ozdemir, seguita da una media di quasi 1,7 milioni di spettatori e punte del 15% di share.

La fiction recupererà spettatori nel corso delle prossime settimane e con l'avvicinarsi della puntata conclusiva della terza stagione? Intanto, sui social, i fan sembrano aver apprezzato moltissimo la riproposizione de L'Allieva e qualcuno continua a sperare nella quarta stagione.