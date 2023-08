Maria De Filippi in vacanza dopo il lutto che quest'anno ha segnato la sua vita. Sono passati circa sei mesi dalla morte di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore televisivo che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori e soprattutto in quello dei suoi familiari.

Maria De Filippi sta cercando di riprendere in mano le redini della sua vita dopo il periodo difficile che ha dovuto affrontare, circondata dall'amore di suo figlio Gabriele e dagli amici più cari.

Vacanze per Maria De Filippi dopo il lutto

L'estate di quest'anno ha un sapore diverso per Maria De Filippi, costretta a fare i conti con l'assenza del suo amato Maurizio Costanzo.

Una morte che ha colpito anche i telespettatori e i fan di entrambi.

In queste settimane, De Filippi è stata paparazzata in spiaggia in Sardegna, dove si è concessa qualche momento di relax, approfittando delle riprese di Temptation Island, il reality-show delle tentazioni realizzato dalla sua casa di produzione.

La conduttrice stacca la spina circondata dagli amici più cari

Come svelato dal settimanale Novella 2000, presto Maria De Filippi si trasferirà a Villa Sadula ad Ansedonia, in Toscana, dove amava andare assieme al marito Maurizio Costanzo.

La conduttrice potrà contare sul sostegno e l'affetto di suo figlio Gabriele - diventato ormai il suo "braccio destro" dal punto di vista professionale - ma potrà fare affidamento anche sulla presenza degli amici più cari che non la lasceranno sola in questa prima estate senza Costanzo.

In questo modo la presentatrice lombarda avrà la possibilità di staccare la spina dai vari impegni professionali, e di ricaricarsi in vista del rientro in video a settembre.

La nuova stagione Tv di Maria De Filippi sulle reti Mediaset

Anche nella stagione televisiva 2023/2024 Maria De Filippi sarà uno dei volti di punta delle reti Mediaset, alla guida delle sue storiche trasmissioni.

Si partirà con il ritorno di Uomini e donne, le cui registrazioni inizieranno alla fine di agosto, mentre sono già partite quelle di Tu si que vales.

Lo show del sabato sera autunnale di Canale 5 andrà in onda dal 16 settembre in poi in prima serata, e dovrà vedersela con gli speciali di Reazione a catena con Marco Liorni e, successivamente, con il ritorno di Ballando con le stelle.

Spazio poi al ritorno in televisione di Amici 23 e alla realizzazione della prima edizione di Temptation Winter, ambientato in montagna.