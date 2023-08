Manca poco più di un mese all'inizio del Grande Fratello che riaprirà i battenti a settembre. Quella di quest'anno si preannuncia una stagione ricca di novità a partire dall'unica opinionista che sarà Cesara Buonamici [VIDEO], conduttrice del Tg 5. La giornalista ha affermato di aver ricevuto la proposta da Pier Silvio Berlusconi e non se lo aspettava. Le novità non finiranno qui, perché ci sarà anche l'arrivo di Rebecca Staffelli al posto di Silvia Salemi e il regolamento sarà molto più rigido del passato. Inoltre, ad entrare nella casa più spiata d'Italia saranno vip e gente comune, senza alcuna distinzione.

I comportamenti contro le regole saranno puniti con la squalifica, senza il televoto e senza passare per lo studio.

Cesara Buonamici unica opinionista in studio

Il Grande Fratello si prepara ad una rivoluzione e si tornerà a puntare più sul racconto dei partecipanti, evitando la ricerca di visibilità ad ogni costo . Pier Silvio Berlusconi vuole dare un taglio decisamente più sobrio al Reality Show condotto da Alfonso Signorini che nell'ultima edizione ha dato vita a diverse polemiche. La prima novità riguarderà lo studio che vedrà la presenza di una sola opinionista, Cesara Buonamici, al posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La giornalista del Tg 5 ha affermato di essere pronta a questa nuova ed inaspettata avventura: "L'azienda mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me".

Rebecca Staffelli prenderà il posto di Giulia Salemi

La nuova stagione del Grande Fratello inizierà l'11 settembre e vedrà l'arrivo di Rebecca Staffelli che sostituirà Giulia Salemi. La figlia dell'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli si occuperà di fare da tramite tra il popolo dei social e la televisione. Il regolamento, a questo proposito, sarà molto diverso dal passato perché spingerà verso un reality show meno social. Le pagine fan che litigano tra loro potrebbero vedere la squalifica del loro beniamino e questo la dice lunga sul tenore decisamente più pacato che si vuole dare.

Il grande cambiamento annunciato da Pier Silvio Berlusconi sarà anche nel cast.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello: gente comune e Vip insieme

C'è molta attesa di scoprire come sarà il nuovo Grande Fratello che vedrà la partecipazione di venti concorrenti. Ci saranno dieci vip e dieci nip che si contenderanno il titolo di vincitore, senza nessuna distinzione e si punterà alle storie raccontate.

Il cast resta ancora top secret, ma di certo c'è che verranno limitate le liti e ci saranno delle regole più ferree. Chi provocherà dei litigi o assumerà dei comportamenti discutibili sarà squalificato senza passare dal televoto. Chi sarà mandato via dal gioco non passerà neanche dallo studio di Alfonso Signorini e non avrà neanche la possibilità di rilasciare interviste. Per quanto riguarda la ricerca di visibilità a tutti i costi, si è deciso che per contratto saranno autorizzate solo due interviste: una per Verissimo e una su un'emittente radiofonica.