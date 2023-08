Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca, My home my destiny che racconta il travagliato e doloroso amore fra Zeynep e Mehdi. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 18 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle celebrazioni organizzate da Nermin per festeggiare le nozze della figlia, sulle insicurezze di Mehdi, sulla storia d'amore fra Faruk ed Emine, sul tradimento di Ekrem, sul nuovo lavoro di Benal, sul confronto fra quest'ultima e Zeynep e sul ritrovamento di Bayram.

Zeynep e Mehdi si allontanano

Le anticipazioni di My home my destiny ci segnalano che Nermin deciderà di organizzare una festa per il matrimonio di Zeynep invitando tutta l'alta società. Mehdi accetterà di recarsi all'evento non riuscendo però a sentirsi a suo agio in un ambiente del tutto diverso dal suo. Notando la disinvoltura di Zeynep fra gli invitati, Mehdi si convincerà che loro due non sono fatti per stare insieme anche se si amassero alla follia. Stanca di doversi sempre giustificare con il marito, Zeynep arriverà alla stessa conclusione, allontanandosi momentaneamente da lui. Nel frattempo, Emine deciderà di proseguire la sua relazione amorosa con Faruk nonostante non si fidi di lui.

La giovane però si lascerà trasportare dai suoi sentimenti e cederà alle sue lusinghe. Nermin deciderà di fare una sorpresa ad Ekrem in ufficio, scoprendo in questo modo che il marito ha un'amante. Sconvolta, la donna prima telefonerà e poi incontrerà la figlia a cui confesserà di aver paura di affrontare l'argomento con il marito.

Mehdi si confida con la sorella Cemile

Zeynep non accetterà la decisione della madre e ne parlerà con Mehdi che le consiglierà di assecondarla. Più tardi, il giovane si infurierà quando scoprirà che Benal lavora nella villa dei suoi suoceri. A quel punto, deciderà di raccontare a Zeynep di aver avuto una relazione con la donna.

Dopo aver saputo ciò, la giovane inizierà a sospettare che il bambino di Benal sia di Mehdi e deciderà di affrontarla. Dopo averla accusata di aver tradito la sua fiducia, Zeynep le chiederà di andarsene. Per non perdere il suo lavoro, Benal le racconterà che il figlio che aspetta è del suo ex marito violento a cui non ha detto niente per paura di ripercussioni. Zeynep crederà alle sue bugie e si scuserà con lei, chiedendole di rimanere. Dopo aver parlato con Nuh, Mehdi tornerà a casa senza Zeynep e si confiderà con la sorella Cemile. Più tardi, l'uomo verrà a sapere che Bayram è stato ritrovato e si precipiterà da lui.