In My home my destiny Mehdi sarà sempre più fuori controllo nei confronti di Zeynep. Non tollererà la vicinanza tra lei e il capo Barış, al punto che le distruggerà la macchina che l'è stata donata dall'azienda. Di lì a poco, però, Mehdi riceverà una telefonata ce lo lascerà senza parole.

Sakine 'complice' di Mehdi: gli racconta tutto ciò che riguarda Zeynep

Mehdi non sopporterà la vicinanza tra Zeynep e Barış, anche se tra i due non ci sarà assolutamente nulla: Zeynep è semplicemente una dipendente di Barış, anche se quest'ultimo si preoccupa molto per lei, visto che ha capito che Mehdi è una persona violenta e pericolosa.

A ogni modo questa ossessione di Mehdi verrà appoggiata da Sakine. Nonostante le angherie subite dalla figlia, la donna vorrebbe rivederli insieme, per questo costantemente informerà Mehdi di tutto quello che combina Zeynep.

Mehdi nasconde il passaporto a Zeynep

Sakine gli farà anche sapere che Zeynep, per lavoro, dovrà andare per tre giorni a Sofia insieme a Barış. Nonostante Zeynep sia ormai una donna divorziata, Mehdi e Sakine continueranno a coltivare un pensiero abbastanza retrogrado: sarebbe una vergogna se una donna appena divorziata partisse fuori con un altro uomo. Per questo motivo entrambi si attiveranno per impedire tutto ciò.

Sakine ruberà tra gli effetti personali di Zeynep il suo passaporto e lo darà a Mehdi, in questo modo la ragazza non potrà partire per la Bulgaria.

Zeynep sarà disperata e riporterà il problema a Barış, che troverà subito una soluzione.

La rabbia di Mehdi

Barış parlerà al consolato e farà in modo che Zeynep possa partire lo stesso. Le verrà rilasciato una sorta di documento di riconoscimento momentaneo. Sakine si dispererà e informerà subito Mehdi, che correrà subito a casa di Zeynep per capire la situazione.

Come un stalker l'aspetterà fuori casa e vedrà Barış arrivare in moto pronto per prenderla. Lui vorrebbe seguirli, ma proprio in quell'istante passerà un camion che non solo gli bloccherà la strada, ma anche la visuale. Mehdi rimarrà con un pugno di mosche, ma in qualche modo vorrà sfogare la sua ira.

Mehdi scopre che Burhan ha sparato a Müjgan

Zeynep ha ricevuto dall'ufficio un'auto aziendale, che Mehdi troverà parcheggiata proprio fuori casa. Nero della rabbia prenderà dalla sua auto una stanga d'acciaio e inizierà a distruggere il vetro della macchina di Zeynep senza pietà.

Quell'attimo però verrà interrotto da una telefonata inaspettata: Nuh chiamerà Mehdi per dirgli che Burhan ha sparato a Müjgan. Mehdi vivrà un momento terribile e la sua vita si bloccherà di colpo. Müjgan non è morta, ma le sue condizioni saranno veramente critiche.