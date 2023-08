In My home my destiny l'amore che Burhan prova nei confronti di Müjgan si trasformerà in qualcosa di talmente pericoloso e ossessivo che lo porterà a compiere una pazzia. L'uomo non solo sparerà all'amore della sua vita, ma punterà la pistola anche contro se stesso.

I dissidi senza fine tra Mehdi e Burhan

In My home my destiny la vita di Müjgan cambierà totalmente quando nella sua vita si ripresenterà Burhan. I due, tanti anni prima, hanno avuto una storia d'amore, terminata perché il padre di Burhan ha ucciso quello di Müjgan. Lui si è trasferito all'estero, ma nelle prossime puntate tornerà a Istanbul per dare del filo da torcere a Mehdi e per provare a riconquistare il cuore di Müjgan.

La donna cadrà ai suoi piedi: i due si incontreranno, ma a quell'appuntamento ci sarà un "terzo incomodo", Mehdi, che appena si renderà conto che la sorella ha riallacciato i rapporti con Burhan, non esiterà a picchiarlo e a mandarlo in ospedale.

La vendetta di Burhan

Mehdi finirà in carcere, ma Burhan non lo denuncerà, così il ragazzo tornerà a piede libero. Le cose, però, non si appianeranno. Burhan non avrà nessuna intenzione di abbandonare la sua corte per Müjgan, così un giorno di presenterà a casa sua, ma anche in quella occasione sarà presente Mehdi, che lo caccerà in malo modo.

Burhan giurerà vendetta e insieme ai suoi uomini organizzerà un agguato ai danni di Mehdi.

Il senso di colpa di Müjgan

Mehdi venderà l'officina per dedicarsi a una nuova attività: la vendita di pneumatici. Sarà proprio in questo luogo che si consumerà la vendetta di Burhan. Insieme ai suoi uomini entrerà nel negozio, chiuderà la saracinesca e lo farà picchiare senza pietà.

Dopo tanto tempo lo troverà Zeynep, che in un primo momento crederà sia morto, ma non sarà così.

Mehdi si salverà, ma la faccenda farà venire i sensi di colpa a Müjgan.

Burhan vuole morire insieme a Müjgan

Müjgan capirà di essere la causa di tutti problemi, così in primis lascerà Burhan e successivamente deciderà di andare via da Istanbul. Si dirigerà vero la stazione dei pullman, ma mentre saluterà i suoi familiari fuori casa ci sarà Burhan a spiarla, che deciderà di seguire il taxi che l'accompagnerà in stazione.

Appena arriverà in stazione la raggiungeranno Cemile e Nuh, anche perché la sorella non vorrà farla partire senza darle un ultimo saluto. Da un'auto, però, scenderà un Burhan completamente folle, che sotto gli occhi di Cemile e Nuh sparerà prima un colpo a Müjgan e poi punterà la pistola contro se stesso. I due si guarderanno negli occhi in quegli ultimi attimi insieme e nonostante la situazione lo faranno con amore. Per lui non ci sarà nulla da fare, mentre la donna sarà in gravi condizioni, riuscirà a salvarsi?