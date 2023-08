Molteplici colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap opera My home my destiny negli appuntamenti previsti dal 16 al 18 agosto su Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato rivelano in particolare che Nermin scoprirà di essere stata tradita da Ekrem mentre Zeynep deciderà di affrontare Benal.

Mehdi non si sente all'altezza della compagna

Le anticipazioni di My home my destiny svelano che Ermin organizzerà una festa di matrimonio per Zeynep e Mehdi. In questa occasione il meccanico si sentirà a disagio vista la presenza di diversi nobili all'evento, tanto da capire di essere molto differente dalla compagna che si muoverà invece con molta dimestichezza in quell'ambiente così sofisticato.

Mehdi capirà dunque che nonostante il loro profondo sentimento la loro storia non durerà a lungo dato che appartengono a due mondi completamente diversi.

Emine e Faruk, intanto, proseguiranno con la loro relazione. La donna capitolerà dinnanzi alle avance del giovane nonostante non si fidi completamente di lui.

Nermin scopre che Ekrem ha un'amante

Le prossime anticipazioni proseguono con la scioccante scoperta fatta da Nermin, che troverà Ekrem in compagnia della sua amante dopo essersi recata a trovarlo in ufficio per fargli una sorpresa. Una scena che devasterà la donna, la quale confesserà tutto quanto alla figlia adottiva. Nermin chiederà così a Zeynep di aiutarla perchè non avrà il coraggio di affrontare il consorte.

Nel frattempo, il meccanico apparirà molto agitato quando scoprirà che Benal ha trovato lavoro in casa dei suoi suoceri. Mehdi a questo punto sarà costretto a raccontare a Zeynep di aver avuto una relazione con la domestica, cosa che farà credere alla protagonista che Benal sia incinta del suo fidanzato.

Mehdi si scuserà con Zeynep per non averle mai raccontato della storia avuta con Benal, dopo raggiungerà Nuh al bar dove racconterà gli ultimi avvenimenti accaduti nell'ambito della sua famiglia.

Il barista cercherà così di convincere il suo amico a fare il possibile pur di riprendersi Zeynep.

Zeynep affronta Benal

Zeynep, invece, affronterà Benal esprimendo tutta la sua delusione ed invitandola a lasciare la casa dei genitori. L'inserviente a questo punto proverà a difendersi sostenendo che il padre del bambino non è Mehdi. Benal infatti confiderà di essere rimasta incinta dopo una violenza da parte del marito.

Una confessione che toccherà il cuore di Zeynep, che vinta dai sensi di colpa chiederà all'amica di rimanere.