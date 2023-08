L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 terrà compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione tv 2023/2024. La messa in onda è confermata in prima visione assoluta fino alla prossima primavera e anche quest'anno non mancheranno i colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà la gravidanza di Gemma, anche se la figlia di Veronica non sarà presente nelle prime puntate dell'ottava stagione.

Gemma esce di scena dalle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Gemma non sarà presente nelle nuove trame della soap.

La venere, fisicamente, non sarà a Milano insieme al fidanzato Marco. I due decideranno di allontanarsi dalla città e faranno perdere le loro tracce.

Non è escluso che possano esserci degli aggiornamenti sulle condizioni di salute della venere, dato che sul finale della passata stagione ha annunciato ufficialmente a tutti la notizia della sua prima gravidanza.

Quello che dovrebbe essere un momento felice per Gemma, in realtà potrebbe trasformarsi nell'ennesimo momento no che andrebbe a devastare la vita della figlia di Veronica.

Gemma perde il bambino nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Il sospetto, per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore, è che Gemma possa perdere il bambino che porta in grembo.

Gemma potrebbe trovarsi vittima di un aborto spontaneo e in tal modo mettere in discussione anche la sua storia d'amore con Marco.

Il pericolo è che, nel caso in cui dovesse esserci un'interruzione di gravidanza, possa esserci anche un addio definitivo con il giornalista.

Del resto Marco ha messo in discussione la sua relazione con Gemma già in passato, quando ha scelto di viversi la sua relazione con Stefania.

Scatta l'addio tra Gemma e Marco ne Il Paradiso delle signore 8?

Nella passata stagione, dopo la notizia della gravidanza in seguito alla notte di passione che hanno vissuto insieme, Marco ha cambiato idea sulla venere e ha scelto di concederle una seconda chance, pronto a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Insomma i colpi di scena potrebbero non mancare nel corso di questa ottava stagione, che debutterà lunedì 11 settembre in daytime.

La messa in onda, anche quest'anno, è in programma nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa, in prima visione assoluta. Tutte le puntate saranno visibili anche in streaming sul portale RaiPlay, mentre al sabato pomeriggio è prevista la maratona degli episodi su Rai Premium.