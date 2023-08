Cambio programmazione per My home my destiny a partire dal prossimo settembre 2023. Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche e, con il ritorno in onda di tutte le trasmissioni che popolano il daytime pomeridiano, non ci sarà più tanto spazio per le soap.

Di conseguenza, la serie con Demet Ozdemir che sta appassionando il pubblico Mediaset, rischia seriamente di essere cancellata e messa in soffitta.

A rischio cancellazione la soap My home my destiny da settembre

Nel dettaglio, la programmazione di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche dal prossimo settembre, con il ritorno di Uomini e donne nella fascia pomeridiane e poi, a seguire, le strisce del daytime di Grande Fratello e Amici 23.

Di conseguenza, tutto lo spazio che attualmente viene dato alle soap opera non ci sarà e quella con Demet Ozdemir, potrebbe essere cancellata dal palinsesto.

Lo slot orario che va dalle 15:45 alle 16:45 circa sarà occupato da altre trasmissioni e, quest'anno, ci sarà anche un ritorno alle origini per Pomeriggio 5.

La soap opera My home my destiny in bilico nel nuovo palinsesto di Canale 5: ecco perché

Il talk show, dopo l'addio di Barbara d'Urso, cambierà pelle grazie all'arrivo di Myrta Merlino e coprirà lo slot orario che va dalle 17:05 alle 18:40 circa.

Di conseguenza, l'appuntamento con la soap turca che vede protagonisti Zeynep e Mehdi rischia di essere cancellata e sospesa almeno fino alla prossima estate, quando Mediaset potrebbe nuovamente riproporla nella fascia del daytime pomeridiano estivo.

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione ufficiale della soap opera a partire dal prossimo settembre, Mediaset si gode il successo che sta ottenendo in queste settimane di programmazione su Canale 5.

Continuano gli ottimi ascolti per la soap con Demet Ozdemir nel palinsesto estivo di Canale 5

La media attuale, infatti, si è stabilita sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che viaggia tra il 20 e il 22%.

Numeri decisamente molto positivi per il daytime estivo della rete ammiraglia Mediaset che, anche durante il mese di agosto, riesce ad assicurarsi ottimi ascolti nella fascia pomeridiana, battendo nettamente la rete ammiraglia Rai.

E, intanto, i colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate previste prima dello stop estivo: le anticipazioni rivelano che Mehdi sarà accoltellato, si ritroverà in serio pericolo di vita e finirà in ospedale, lottando per la sopravvivenza.

Un duro colpo per Zeynep che, solo in quel momento, si renderà conto della fortuna che ha al suo fianco e capirà di essere realmente innamorata dell'uomo che ha sposato.