Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 prossimamente vedono Fikret diventare uno dei personaggi fondamentali per lo svolgimento della soap. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, la voglia di vendicarsi del fratellastro Demir porterà il giovane a compiere dei passi azzardati. Non contento di aver spinto Umit tra le braccia di Demir, rendendolo di fatto un fedifrago nei confronti di Zuleyha, Fikret deciderà di danneggiarlo anche dal punto di vista economico, sabotando il suo raccolto, ma ciò lo metterà a rischio visto che Fekeli lo seguirà e lo coglierà con le mani nel sacco.

Fikret e la sua sete di vendetta contro il fratellastro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret e sulla sua voglia di vendicarsi del fratellastro Demir. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui verrà a galla che il giovane è il figlio illegittimo di Adnan Yaman Senior e non di Musa, il defunto fratello di Ali Rahmet. Inconsapevole di tutto ciò. Fekeli accoglierà colui che crede essere suo nipote in casa sua, ma l'arrivo di Fikret in paese non sarà casuale, bensì legato alla sua volontà di vendicarsi per tutte le umiliazioni subite da lui e dalla madre a causa di Adnan.

Visto che Adnan è ormai morto, Fikret avrà come bersaglio per la sua vendetta Demir. Per prima cosa deciderà di rovinare il matrimonio del fratellastro e riuscirà nell'intento di fare cedere Yaman alla corte di Umit, una sua amica giunta ad Adana ufficialmente per occupare il posto di direttrice generale dell'ospedale del paese.

Per lui, però, ciò non sarà sufficiente e accecato dall'odio deciderà di recarsi presso i campi di Demir durante la notte per rompere i barili di latte e distruggere così il raccolto, arrecando un grosso danno economico. Fikret però non avrà fatto i conti con il furbo Fekeli.

Fekeli scopre le malefatte del nipote

Alì Rahmet scoprirà che il nipote si è reso responsabile della distruzione della tomba di Adnan e non capendone il motivo chiederà spiegazioni direttamente all'interessato.

Quest'ultimo si giustificherà dicendo di odiare gli Yaman per via del tutto il male arrecato da loro a Fekeli stesso, ma anche al defunto Yilmaz, ma ciò non basterà ad Ali Rahmet che seguirà il nipote cogliendolo con le mani nel sacco.

Come si giustificherà Fikret quando Fekeli lo vedrà rompere i barili nei campi di Demir? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se è ormai chiaro che la vera identità di Fikret non tarderà a venire a galla.