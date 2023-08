Le anticipazioni delle nuove puntate di My home my destiny in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Mehdi si ritroverà in serio pericolo di vita.

L'uomo deciderà di intervenire per salvare il suocero Bayram che si ritroverà in una situazione decisamente complicata e verrà accoltellato. Proprio in quei momenti di difficoltà, Zeynep arriverà a maturare una decisione importante sul conto dell'uomo che ha al suo fianco.

Bayram nei guai, Mehdi interviene: anticipazioni My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera rivelano che tutto partirà nel momento in cui Zeliha deciderà di cacciare via di casa Bayram, dato che l'uomo si è presentato a casa ubriaco nel momento in cui l'assistente sociale stava facendo un importante colloquio a Zeynep e Mehdi, per capire se fossero idonei a prendere in adozione la giovane Kibrit.

Di conseguenza, l'uomo si ritroverà costretto a lasciare l'abitazione e da quel momento in poi comincerà a vagare per strada, mettendosi anche in situazioni di pericolo.

Bayram rischierà di finire sotto un treno ma, ben presto, a prendersi cura di lui ci penserà Mehdi.

Il marito di Zeynep deciderà di intervenire dopo aver saputo che Bayram sarebbe stato rapito da alcuni uomini ai quali avrebbe dovuto ridare una ingente somma di denaro per un debito insoluto del passato.

Mehdi operato d'urgenza: anticipzioni My home my destiny

Le anticipazioni turche della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che Mehdi deciderà di affrontare gli uomini che tengono in ostaggio Bayram e in un primo momento si offrirà di pagare il debito, offrendo però una cifra che non verrà considerata ragionevole.

A quel punto scatterà una rissa tra Mehdi e questi uomini, al termine della quale l'uomo verrà accoltellato all'altezza del baso ventre.

Le condizioni di salute dell'uomo desteranno grande preoccupazione e sarà necessario l'intervento dei medici: Mehdi verrà trasportato in ospedale in codice rosso e dovrà essere sottoposto subito ad una operazione d'urgenza.

Zeynep capisce di amare Mehdi: anticipazioni nuove puntate

Un vero e proprio choc anche per Zeynep: la donna si sentirà profondamente addolorata per quanto è successo e, in seguito a questo episodio, si renderà conto di amare per davvero l'uomo che ha sposato.

Zeynep inizierà ad avere paura di perderlo e, a quel punto, si renderà conto di provare realmente qualcosa di forte nei confronti del marito.

Quale sarà il destino di Mehdi? Riuscirà a sopravvivere dopo questa coltellata oppure si assisterà ad un triste e fatale epilogo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della fortunatissima soap opera turca in onda su Canale 5 in daytime.