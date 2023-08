Cambio programmazione per Terra amara durante il mese di agosto. La messa in onda della soap opera turca che sta registrando ottimi ascolti anche in piena estate, subirà delle variazioni.

Dal 13 agosto in poi, infatti, risulta sospesa la messa in onda delle puntate inedite della serie con protagonisti Yilmaz, Zuleyha e Demir.

Tuttavia, i fan non verranno lasciati orfani dell'appuntamento con Terra Amara, dato che ci sarà una sorpresa in daytime.

Dal 13 agosto cambio programmazione per Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara comincerà domenica 13 agosto: gli spettatori che alle 14:30 si collegheranno su Canale 5 per seguire la puntata speciale di due ore della soap, faranno i conti con una "amara sorpresa".

Al posto degli episodi inediti, ci sarà spazio per la messa in onda dei primi due episodi della soap opera turca.

Il pubblico, quindi, avrà modo di fare un tuffo nel passato e rivivere dall'inizio le vicende dei vari protagonisti di Cukurova, a distanza di un anno dalla prima messa in onda su Canale 5.

La programmazione in replica di Terra amara proseguirà anche nel corso della settimana di Ferragosto: in questo modo, infatti, Mediaset preserverà il prodotto ed eviterà di trasmettere episodi clou della soap turca in un periodo in cui la maggior parte degli Italiani potrebbero non essere davanti al televisore.

Mediaset sospende le puntate inedite di Terra amara in daytime

Del resto, i vertici del Biscione hanno dimostrato di voler puntare molto sulla serie turca nella prossima stagione televisiva, come dimostra la messa in onda in prima serata.

Terra amara, dal 10 settembre in poi, troverà spazio nella domenica sera di Canale 5 con puntate speciali della durata di due ore, che avranno il compito di sfidare le nuove fiction del prime time di Rai 1.

In attesa di scoprire quando riprenderà la programmazione in prima visione assoluta nella fascia del daytime di Canale 5, le anticipazioni sulle prossime puntate di questa fortunata terza stagione, rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena clamoroso legato alle sorti di Yilmaz.

Yilmaz rischia la morte dopo un incidente: anticipazioni Terra amara

Il ricco imprenditore, proprio nel momento in cui troverà la sua serenità e la felicità al fianco di Zuleyha, si ritroverà ad essere coinvolto in un drammatico e terribile incidente stradale.

Yilmaz perderà il controllo della sua vettura e, nel momento in cui verrà trasportato in ospedale, i medici scopriranno che le sue condizioni di salute sono estremamente gravi.

Il ricco imprenditore riuscirà a riprendersi oppure si assisterà alla sua morte? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.