In My home my destiny brutta batosta in arrivo per Emine, dopo che Faruk le chiederà di sposarlo. La ragazza crederà che ormai per la loro storia d'amore la strada sia spianata, ma purtroppo non sarà affatto così. Infatti dalla televisione apprenderà un notizia che riguarda la vita sentimentale di Faruk che la lascerà senza parole.

Faruk fa la proposta a Emine, ma Sultan continua a non fidarsi di lui

Faruk chiederà a Emine di diventare sua moglie e la ragazza penserà così di aver risolto tutti i suoi problemi. Infatti, prima in tanti le hanno di stare lontana da Faruk, dopo aver visto sui social le foto che lo ritraggono insieme a Selin.

Prima che la proposta avesse luogo, Zeynep ha anche provato a dissuadere l'amica da stare vicino a Faruk, stessa cosa ha fatto la madre Sultan, ma la ragazza ha proseguito per la sua strada, fino a quando il ragazzo si è fatto avanti con un'inaspettata proposta di matrimonio e un solitario con un diamante enorme.

Emine, dopo la proposta, andrà dalla madre per parlarle dell'evoluzione della sua storia d'amore. Sultan, però, non prenderà bene la notizia: per lei Faruk è sempre il solito squallido che sta prendendo in giro la figlia. Emine crederà che dietro il pensiero della madre ci sia anche lo zampino di Zeynep, per questo se la prenderà molto con lei.

Faruk lascia Istanbul per trasferirsi un mese e mezzo a Londra

Ad ogni modo Emine proverà a lasciarsi il passato alle spalle e a vivere la sua nuova vita con Faruk. Una sera, nella sua casa, gli preparerà una deliziosa cena, ma Faruk arriverà con brutte notizie. I due avevano progettato di partire insieme, ma non possono farlo.

Il padre vuole che vada a dirigere la sede londinese della loro holding e vuole che parta per le prime riunioni la mattina seguente.

Emine si agiterà: non può partire insieme a lui, anche perché non ha il passaporto e il visto. Faruk, però, le dirà di stare tranquilla, anche perché sarebbe meglio che lui per il momento partisse da solo e in più le darà un'altra brutta notizia: dovrà assentarsi per almeno un mese e mezzo.

Emine sarà disperata, anche perché l'unica persona su cui può contare è Faruk. Ad ogni modo lui si congederà in fretta e furia e se ne andrà, ma questa storia è destinata a non finire qui.

Emine apprende che Faruk sposerà Selin

La mattina seguente Emine, dopo aver fatto ginnastica in casa, darà un'occhiata alla tv e da un programma di gossip verrà a sapere che Faruk e Selin presto convoleranno a nozze.

Selin ai giornalisti dirà che il matrimonio avrà luogo molto presto e che insieme al suo fidanzato si sta dirigendo a Londra per fare shopping per il matrimonio. Un duro colpo per Emine, che cosa farà ora la ragazza?