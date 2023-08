La soap opera turca My home my destiny (titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir), in onda nel daytime di Canale 5, ha conquistato già parecchi telespettatori. Negli episodi finali della prima stagione, in programmazione tra qualche settimana, Zeynep Göksu (Demet Özdemir) riuscirà a ottenere la laurea dopo aver concluso gli studi in giurisprudenza.

Il padre adottivo Ekrem (Nail Kırmızıgül), con problemi con la giustizia, sarà in procinto di partire con l'amante Meltem e la figlia nata dalla loro tresca clandestina.

Trame turche My home my destiny: Ekrem vuole trasferirsi in America con la sua amante

Le anticipazioni sulle prossime puntate raccontano che Nermin (Senan Kara) apprenderà che Ekrem è accusato di frode insieme all'amante Meltem. La donna temerà seriamente di finire nei guai proprio a causa degli affari illeciti del consorte.

Ekrem farà preoccupare ulteriormente la moglie quando le confesserà di essere in procinto di trasferirsi in America con Meltem e la figlia segreta proprio per sfuggire alla giustizia.

Emine delude la sua migliore amica, Zeynep fa un discorso emozionante alla festa di laurea

Zeynep terminerà gli studi universitari. Alla laurea dell’aspirante avvocatessa non mancherà la madre biologica Sakine (Zuhal Gencer).

Ci sarà anche Emine (Naz Göktan), anche se seguirà la cerimonia da lontano, visto che le due ragazza non si parlano da quando Zeynep è venuta a conoscenza che Emine ha una storia con il suo ex Faruk (Engin Hepileri).

Zeynep ringrazierà le due madri Nermin e Sakine, e dichiarerà il suo amore al marito Mehdi sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti alla sua festa.

Ad ascoltare il discorso della ragazza ci sarà anche suo fratello Remzi (Alp Akar), ma Zeynep non sarà a conoscenza della sua presenza.

Anticipazioni puntate al 26 agosto: Mehdi in terapia intensiva

In attesa delle puntate in cui andrà in scena la laurea di Zeynep, negli episodi che andranno in onda dal 21 al 26 agosto, Zeynep sarà ancora delusa per aver scoperto che Mehdi ha frequentato Benal (İncinur Daşdemir) poco prima del loro matrimonio.

Mehdi, però, dovrà affrontare dei tempi molto duri: Mehdi finirà in terapia intensiva dopo essere stato accoltellato da un gruppo di malviventi nel tentativo di mettere in salvo il suocero Bayram (Sinan Demirer).

Le condizioni di salute di Mehdi saranno abbastanza serie e Cemile (Elif Sönmez) conforterà la cognata Zeynep quando la vedrà affranta.