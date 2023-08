La nuova soap opera turca My home my destiny in poco tempo ha conquistato il pubblico di Canale 5. Nelle puntate in programma dal 21 al 26 agosto 2023, Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol), marito di Zeynep Goksu (Demet Özdemir), rischierà seriamente la vita dopo essere stato coinvolto in una rissa.

Trame My home my destiny, al 26 agosto: scoppia la passione tra Emine e Faruk

Le anticipazioni sugli episodi trasmessi da lunedì 21 a sabato 26 agosto, dicono che Zeynep sarà su tutte le furie per aver appreso che Benal è l’ex amante di suo marito Mehdi: a rassicurare la fanciulla sarà la madre biologica Sakine, dicendole che il meccanico ama soltanto lei.

Nel contempo Benal farà i conti con la furia di Sultan e Cemile per averle ingannate.

Intanto l’amante di Ekrem si renderà conto che Nermin è a conoscenza della tresca clandestina tra lei e suo marito.

Faruk invece continuerà a fare la corte a Emine, la quale sarà convinta che la sua amica Zeynep non abbia ancora dimenticato il suo ex: ben presto ci sarà una svolta, poiché dopo aver trascorso una serata romantica insieme, Emine e Faruk si lasceranno andare alla passione.

Zeynep capisce di essere innamorata del marito, Benal è convinta che il suo ex tornerà con lei

Intanto Zeynep non perdonerà Mehdi per averla delusa: a fare cambiare idea alla fanciulla sarà un gesto che farà suo marito. In particolare il meccanico verrà ferito gravemente da dei malviventi, per avergli impedito di fare del male al suocero Bayram.

A questo punto Mehdi lotterà tra la vita e la morte, e Zeynep al suo capezzale si renderà conto di amarlo. Quest’ultima si infurierà con il padre Bayram per aver messo in pericolo suo marito, mentre sua madre Nermin la metterà in guardia dal rapporto di Mehdi e Benal.

Mujgan si scaglierà contro la cognata Zeynep, quando i medici non sapranno se suo fratello Mehdi si riprenderà: a confortare l’aspirante avvocato ci penserà Cemile.

Nermin inviterà il marito Ekrem a donare il suo sangue a Mehdi, mentre Zeynep si rifiuterà di mangiare fino a quando non miglioreranno le condizioni di salute del suo amato. Benal farà visita all’ex Mehdi venendo sorpresa da Zeynep, la quale non farà fatica a capire la verità: nello specifico la fanciulla non avrà più dubbi, sul fatto che suo marito sia il padre della creatura che Benal porta in grembo.

A questo punto non appena Mehdi riaprirà gli occhi, Zeynep ordinerà a Benal di confessare a suo marito che diventeranno genitori: quest’ultima crederà che il suo ex amante tornerà tra le sue braccia per assumersi la responsabilità di padre. Infine Bayram vorrà farla pagare a coloro che hanno fatto finire in ospedale suo genero Mehdi.