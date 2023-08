Tanti colpi di scena avverranno durante le prossime puntate di My home my stiny in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della serie tv raccontano che Benal vivrà un momento di grande paura. L'infermiera infatti finirà in ospedale dopo essere stata rapita da Serhat.

Anticipazioni My home my destiny: Zakine disapprova la presenza di Benal in casa

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Zeynep lascerà la città per andare ad abitare in una casa di campagna. Benal, invece, rimarrà a vivere in casa della mancata suocera.

Una convivenza che però si rivelerà molto difficile visto che la cognata la farà sentire di troppo in svariate circostanze.

Allo stesso tempo, Zeynep dovrà ascoltare le lamentele di Sakine che disapproverà la presenza di Benal in casa. La donna infatti crederà che l'infermiera si sia inventata di essere stata aggredita da Serhat pur di abitare con Mehdi. Un mix esplosivo che terminerà con uno scontro terribile tra le due donne.

L'infermiera viene rapita da Serhat

Nei prossimi appuntamenti della serie tv, Zeynep ascolterà le chiacchiere di Sakine, tanto da accusare Benal di stare provocando dei problemi al suo matrimonio con Mehdi. In questa circostanza, l'infermiera respingerà le accuse informandola di aver accettato di vivere con lei e il suo compagno solo per il bene del bambino che tra poco vedrà la luce.

Sarà in questa occasione che accadrà la tragedia. Benal infatti verrà rapita da Serhat che stava spiando le sue mosse da lontano. Un sequestro lampo visto che un testimone assisterà alla scena, tanto da informare immediatamente Zeynep della faccenda. Per questo motivo, la polizia arresterà Serhat mentre la situazione di Benal rischierà di creare una frattura tra Mehdi e Zeynep.

Benal viene accompagnata in ospedale da Mehdi

Benal sarà accompagnata in ospedale da Mehdi dopo essersi presa un bello spavento. I medici a questo punto sottoporranno la ragazza ad alcune analisi dove non sentiranno più il battito del bambino in arrivo. Fortunatamente tutto si risolverà nei migliori dei modi tanto che Benal esalerà un sospiro di sollievo.

Zeynep (Demet Ozdemir) presente in quel momento si sentirà esclusa dalla vita di Mehdi visto che non sarà lei a dargli un primogenito ma bensì la sua ex amante. Un triangolo amoroso che rischierà di avere drammatiche conseguenze dopo che Zeynep troverà lavoro presso lo studio legale di Baris Tunahan alla conclusione del percorso di studi universitari.