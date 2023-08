Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova con le anticipazioni ad annunciare che presto un'altra tragedia colpirà i protagonisti.

A perdere la vita sarà Yilmaz a causa di un incidente stradale che avverrà proprio sotto gli occhi di Demir e Zuleyha. I coniugi Yaman faranno di tutto per salvargli la vita: riusciranno anche a estrarlo dall'auto, ma l'uomo morirà pochi giorni dopo per le gravi ferite riportate.

Poco prima di esalare l'ultimo respiro, Yilmaz perdonerà Demir e gli chiederà di avere cura dei bambini e di Zuleyha.

Anticipazioni di Terra amara: Demir e Zuleyha pronti al divorzio

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Demir accetterà di concedere il divorzio a Zuleyha. Anche se per lui non sarà facile, Yaman andrà a prendere sua moglie per andare in tribunale, ma durante il viaggio accadrà qualcosa di totalmente inaspettato.

Demir e Zuleyha vedranno infatti l'auto di Yilmaz sfrecciare a tutta velocità e poco dopo assisteranno al drammatico incidente. Akkaya perderà il controllo del mezzo che si ribalterà diverse volte finendo in un burrone. Demir e Zuleyha si precipiteranno ad aiutare Yilmaz e con tutte le loro forze riusciranno a tirarlo fuori dall'auto che pochi istanti dopo andrà a fuoco. Akkaya sarà tradotto in ospedale in gravissime condizioni, Zuleyha sarà disperata per la cosa.

Anticipazioni delle prossime puntate: Demir aiuterà Yilmaz dopo l'incidente

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene il tragico incidente occorso ad Yilmaz. La vita dell'uomo sarà appesa a un filo e i medici lo opereranno d'urgenza.

Zuleyha, nel frattempo, non potrà smettere di piangere e Demir sarà accanto a lei, a sostenerla in un momento così drammatico.

Fekeli arriverà in ospedale appena ricevuta la notizia e pregherà affinché il destino non gli tolga anche il suo figlioccio dopo avergli strappato Hunkar.

I medici saranno fiduciosi dopo l'intervento e quando Yilmaz si sveglierà riceverà diverse visite. In questa occasione, l'uomo parlerà con Demir ringraziandolo per avergli salvato la vita.

Yilmaz si riappacificherà con il suo ex nemico e prima di salutarlo gli strapperà una promessa molto importante. "Se mi succede qualcosa proteggi la mia famiglia" dirà Yilmaz a Demir che non esiterà a rassicurarlo: " Darei la mia vita per loro".

La fine di Yilmaz e la disperazione di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo un lieve miglioramento, i protagonisti torneranno a sperare che Yilmaz possa salvarsi. Zuleyha entrerà nella stanza del suo amato e con lui ricorderà tutti i bei momenti trascorsi insieme, fantasticando su quelli che vivranno di lì a poco nella loro nuova casa.

Yilmaz, tuttavia, sentirà che non gli resta molto tempo e chiederà a Zuleyha di occuparsi di suo figlio. Con un filo di voce, poi, aggiungerà le sue ultime parole per lei: "Ti amerò fino al mio ultimo respiro". Il cuore di Yilmaz smetterà di battere in quel momento, Zuleyha non riuscirà a crederci.