Le vicende della soap opera turca My home my destiny, basata su una vicenda realmente accaduta, continuano a essere ricche di novità. Gli spoiler sugli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente raccontano che Benal (İncinur Sevimli) farà nuovamente i conti con il violento ex marito Serhat, dopo aver trovato ospitalità dai due coniugi Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). L’infermiera verrà sequestrata, ma per fortuna verrà messa prontamente in salvo grazie all’intervento provvidenziale delle forze dell’ordine.

Spoiler turchi My home my destiny: Benal lascia la casa di Mehdi e Zeynep in preda alla furia

Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5 Benal, dopo essere stata aggredita dall’ex marito Serhat, si trasferirà a casa dell’ex Mehdi, il padre del figlio che porta in grembo. Mehdi e la moglie Zeynep saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto con l’infermiera. Zeliha (Nurşim Demir), la madre di Mehdi, invece si trasferirà in una casa in campagna su consiglio della figlia Müjgan (Zeynep Kumral).

A non vedere di buon occhio il trasferimento di Benal sarà Sakine (Zuhal Gencer), la madre biologica di Zeynep, dato che sarà convinta che la donna abbia mentito per riavvicinarsi all’ex. Anche Zeynep inizierà ad aprire gli occhi e accuserà l’infermiera di fare il possibile per far entrare in crisi il suo matrimonio.

La reazione di Benal sarà dura, visto che in preda alla furia se ne andrà via dall’abitazione, dopo aver fatto presente alla moglie di Mehdi di aver accettato di convivere con loro soltanto per il bene del bambino che aspetta. L’infermiera verrà rapita dall’ex Serhat e ad avvisare Zeynep dell’accaduto ci penserà una testimone che assisterà alla violenta scena.

Benal finisce in ospedale, Zeynep dopo la laurea viene assunta nello studio dell’avvocato Baris Tunahan

A seguito dell’arresto di Serhat, Benal verrà portata in ospedale da un’ambulanza. L’infermiera, non appena verrà visitata, si prenderà un grosso spavento, visto i suoi colleghi non sentiranno il battito del neonato. Per fortuna le cose andranno bene e il bambino non riporterà nessun problema.

Zeynep intanto inizierà a sentirsi di troppo per il fatto che non sarà lei a far diventare padre l’uomo che ha sposato.

Successivamente ci sarà un cambiamento anche per Zeynep, visto che dopo essersi laureata in giurisprudenza lavorerà nello studio legale della new entry Barıs Tunahan (Engin Öztürk).