La soap opera My home my destiny tratta da una storia vera è approdata su Canale 5 dopo aver riscosso un successo enorme in Turchia. Nelle puntate in programmazione tra qualche settimana, ci sarà una svolta positiva per i protagonisti assoluti Mehdi (Ibrahim Celikkol) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). I due coniugi si lasceranno andare alla passione, dopo aver rischiato di separarsi a causa di Benal, l’ex amante del meccanico.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi apprende che la sua ex Benal aspetta un figlio da lui

Gli spoiler su ciò che accadrà nei nuovi episodi conclusivi della prima stagione della telenovela, annunciano che al centro della scena ci sarà ancora la gravidanza di Benal, l’ex fidanzata di Mehdi.

Quest’ultimo rimarrà sconvolto, nell’istante in cui sua moglie Zeynep gli rivelerà di essere il padre della creatura che l'infermiera porta in grembo.

Il meccanico sarà disposto a crescere il figlio che aspetta da Benal, con cui ha avuto dei rapporti intimi poco prima di sposarsi, ma non vorrà rinunciare ad avere al suo fianco la moglie, la quale invece penserà che sia giusto mettere fine alla loro unione. Zeynep dopo aver avuto tutto il tempo per riflettere, si renderà conto di essersi innamorata di Mehdi. A questo punto la fanciulla rassicurerà il marito, dicendogli di non volerlo affatto lasciare.

Emine e Faruk si fidanzano in segreto, Zeynep si concede al marito

Successivamente Benal inizierà ad alloggiare in una casa affittata dalla signora Zeliha, madre di Mehdi, il quale trascorrerà una specie di luna di miele con la moglie Zeynep e alcuni amici in un hotel della suocera Nermin (Senan Kara).

Quando il meccanico le dimostrerà di voler consumare il loro matrimonio, la fanciulla avrà il timore di poter essere giudicata male dallo stesso per essersi già concessa a Faruk (Engin Hepileri). L’aspirante avvocato dopo essere entrata in crisi si farà dare un consiglio dall’amica Emine (Naz Göktan) tramite una conversazione telefonica, senza sapere che la stessa si è fidanzata segretamente proprio con il suo ex scatenando la furia della madre Sultan (Hülya Duyar): in particolare quest’ultima dopo aver smascherato la figlia, farà il possibile per farla allontanare da Faruk.

Zeynep dirà la verità a Mehdi, il quale anche se non le nasconderà di essere geloso di Faruk, le farà presente che non esprimerà mai nessun giudizio sulla sua vita passata. Finalmente Mehdi e Zeynep faranno l’amore per la prima volta. Sempre dalle anticipazioni turche, si evince però che i momenti felici per la coppia presto saranno rovinati da una scoperta inaspettata che farà Zeynep.