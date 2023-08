Accadranno tante novità nel corso delle puntate di My home my destiny. Le trame turche della soap opera rivelano che Sultan offrirà un aiuto alla figlia Emine dopo aver appreso che è in una situazione difficile con il fidanzato Faruk.

Anticipazioni My home my destiny: Emine accetta l'accordo con Faruk

Le anticipazioni di My home my destiny svelano che Emine andrà a convivere con Faruk nonostante la disapprovazione della madre Sultan. Faruk, invece, dovrà vedersela con il padre, che pretenderà che sposi una ragazza di nome Selin, benestante e ottima conoscenza per gli affari di famiglia.

Per questo motivo Faruk non riuscirà più a districarsi tra le due donne, tanto da chiedere a Emine di trasferirsi un'altra abitazione interrompendo così la loro convivenza. Ben presto la figlia di Sultan scoprirà che il fidanzato sta intrattenendo una relazione clandestina, per questo motivo Faruk sarà costretto a raccontarle tutta la verità. Il ragazzo chiederà a Emine una pausa di riflessione per studiare un modo per interrompere la tresca con Selin voluta da suo padre. Emine accetterà l'accordo del fidanzato, sebbene con il passare del tempo si penta di avergli dato ragione.

La ragazza chiede aiuto a Zeynep

Nelle prossime puntate della serie tv, Emine si scaglierà come una furia contro il fidanzato dopo aver visto una sua foto insieme a Selin sui principali quotidiani turchi.

Faruk le consiglierà di accettare la situazione, visto che suo padre potrebbe addirittura pretendere che sposi la sua rivale trasformandola. Emine correrà a chiedere aiuto da Zeynep, che inizialmente si rifiuterà di incontrare la sua amica, ma poi cambiare idea. Per questo motivo Tolga fornirà a Zeynep l'indirizzo dell'abitazione di Emine.

Sultan offre aiuto alla figlia

Tuttavia l'incontro non andrà per il verso giusto. Emine criticherà Zeynep per aver accettato di coabitare con Benal, parole che la feriranno al punto che deciderà di abbandonare l'abitazione dell'amica. Nonostante questo Zeynep non volterà le spalle a Emine, tanto da chiedere a Sultan di recarsi dalla figlia visto che ha bisogno del suo aiuto.

La donna correrà da lei e le domanderà se è felice accanto a Faruk. Emine confesserà di esserne innamorata, tanto da credere nella sua buonafede circa la storia delle nozze con Selin. Sultan però dimostrerà di pensarla molto diversamente. Alla fine la donna prenderà a cuore la situazione della figlia e le consegnerà le chiavi di casa, precisandole che può tornare ogni volta che vuole.