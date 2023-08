La soap opera turca My home my destiny è entrata nel vivo delle trame: nelle prossime puntate della seconda stagione, Emine (Naz Göktan) vivrà un vero e proprio incubo, dopo aver scelto di continuare a viversi la relazione con Faruk, nonostante l’opposizione della madre Sultan (Hülya Duyar). In particolare il ricco rampollo comunicherà alla sua fidanzata di dover diventare il marito di Selin (Basak Aygün) facendola andare su tutte le furie.

Spoiler turchi di My home my destiny: Emine su tutte le furie mette alle strette Faruk

Le anticipazioni sugli episodi della telenovela ispirata a una storia vera, e che verranno trasmessi tra qualche settimana, svelano che Sultan scoprirà la relazione tra Emine e Faruk, e non la accetterà.

La ragazza andrà a convivere con il fidanzato, ma ben presto entrambi faranno i conti con un grosso problema. In particolare il giovane rampollo sarà costretto dal padre a convolare a nozze con Selin per avere dei vantaggi nell’azienda di famiglia. Emine prima di trasferirsi in un’altra casa da sola su richiesta di Faruk, si farà promettere dallo stesso che smetterà al più presto di frequentare Selin.

Con il passare dei giorni, la figlia di Sultan perderà le staffe quando vedrà sui social una fotografia del suo fidanzato e Selin. Emine in preda alla furia metterà alle strette Faruk, il quale dopo averle dichiarato il suo amore la obbligherà a non ribellarsi facendole presente di poter sposare a breve Selin.

Emine chiede aiuto a Zeynep, Sultan si riconcilia con la figlia

Parecchio in difficoltà per la situazione venutasi a creare, Emine chiederà aiuto a Zeynep (Demet Özdemir): quest’ultima si rifiuterà di ascoltare la sua migliore amica per averle nascosto di essersi fidanzata con il suo ex fidanzato, ma poi si pentirà e si farà dare l’indirizzo in cui vive all’amico Tolga.

Emine non appena la sua amica le parlerà male di Faruk, la provocherà dicendole di non essere più fortunata di lei per il fatto di condividere lo stesso tetto con l’infermiera Benal, l’ex amante di suo marito Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol).

Zeynep dopo aver discusso con Emine convincerà Sultan a far visita alla figlia per supportarla.

A questo punto la fanciulla a differenza della madre, crederà che Faruk e Selin non si sposeranno. Per finire la signora Sultan si riconcilierà con la consanguinea e le farà riavere le chiavi di casa, con la speranza che torni a vivere con lei quando si renderà finalmente conto che Faruk la sta ingannando.