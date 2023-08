Le novità dei palinsesti Mediaset per l'autunno 2023 prevedono l'uscita di scena di Barbara d'Urso [VIDEO] dalla programmazione.

La conduttrice ha perso sia la conduzione del talk show in daytime, sia quella dei programmi che fino a qualche anno fa presentava nella fascia serale.

Situazione diversa per Silvia Toffanin. La conduttrice potrebbe approdare anche nella fascia del prime time delle reti Mediaset.

Barbara d'Urso perde tutto: novità palinsesti Mediaset settembre

Le novità dei palinsesti Mediaset di settembre rivelano che non ci sarà più spazio per Barbara D'Urso nel daytime di Canale 5.

La conduttrice, dopo 15 anni alla guida di Pomeriggio 5, uscirà di scena dalla fascia del daytime pomeridiano.

Al suo posto, dal prossimo 4 settembre, ci sarà spazio per l'arrivo di Myrta Merlino. Sarà l'ex conduttrice de L'aria che tira a guidare la nuova edizione di Pomeriggio 5, in onda in diretta da Roma.

Non solo Pomeriggio 5, d'Urso via dal prime time: novità palinsesti Mediaset

Tuttavia, nella prossima stagione televisiva Mediaset, Barbara d'Urso non perderà solo la conduzione di Pomeriggio 5.

La conduttrice risulta fuori anche dalle trasmissioni serali in onda su Canale 5 e Italia 1. Mediaset, ad esempio, ha confermato la nuova stagione de La Pupa e il secchione, ma questa volta non ci sarà la conduttrice al timone.

Al suo posto tornerà Enrico Papi, che già in passato aveva condotto il reality show al fianco di Paola Barale.

Insomma un'uscita di scena a tutti gli effetti per Barbara d'Urso dalla programmazione Mediaset, dopo che per anni è stata uno dei pilastri della tv commerciale, alla guida di svariate trasmissioni di successo come il Grande Fratello e Domenica Live.

Silvia Toffanin raddoppia su Canale 5: novità palinsesti Mediaset 2023

Situazione diversa per Silvia Toffaninl che anche nella prossima stagione televisiva Mediaset sarà uno dei volti di punta.

La conduttrice raddoppierà la sua presenza nella fascia del daytime: è confermato il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, in programma sia al sabato che la domenica pomeriggio.

Tuttavia, a questo titolo condotto da Silvia Toffanin, dalla prossima stagione tv 2023/2024 potrebbe aggiungersi anche una prima serata.

Mediaset riproporrà in prime time su Italia 1 il reality game La Talpa e tra i nomi di coloro che potrebbero condurla spicca proprio quello di Silvia Toffanin, la quale potrebbe ottenere così la sua prima conduzione in prime time dopo anni in daytime.