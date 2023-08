I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2023/2024 prevedono un bel po' di novità e cambiamenti. Tra i ritorni più attesi spicca quello di Ciao Darwin, il popolare show condotto da Paolo Bonolis, confermato con un raddoppio tra autunno e primavera.

Situazione diversa, invece, per L'Isola dei Famosi: il reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe fermarsi per una stagione, così come svelato da Pier Silvio Berlusconi.

Ciao Darwin torna e raddoppia: nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024, rivelano che ci sarà spazio per una nuova edizione di Ciao Darwin nella fascia del prime time di Canale 5.

La trasmissione, condotta da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, è stata registrata nei mesi scorsi e troverà spazio tra l'autunno e la primavera.

La vera novità riguarda proprio il raddoppio dello show, dato che i vertici Mediaset hanno scelto di trasmettere un ciclo di puntate a partire dal mese di settembre e un secondo ciclo troverà spazio nel corso della prossima stagione primaverile di Canale 5.

Quello con Ciao Darwin, però, non sarà l'unico impegno stagione per Bonolis: il conduttore sarà anche al timone di Avanti un altro, la cui messa in onda è in programma da gennaio 2024 in poi.

L'Isola dei famosi verso lo stop: nuovi palinsesti Mediaset

E poi ancora, nei nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv, potrebbe non esserci spazio per il ritorno de L'Isola dei famosi.

Il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi potrebbe non tornare nel corso della stagione primaverile, così come svelato da Pier Silvio Berlusconi.

Alla presentazione dei nuovi palinsesti, il vice-presidente Mediaset non ha escluso che l'Isola possa fermarsi per una stagione e quindi osservare un turno di riposo in prime time.

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale, le anticipazioni rivelano che sicuramente tornerà l'appuntamento con La Talpa.

Can Yaman ritorna in prime time: nuovi palinsesti Mediaset 2023/24

Il reality game sarà trasmesso in prime time su Italia 1 e, al timone, non dovrebbe esserci Paola Perego. La conduttrice che ha portato al successo il programma sarà impegnata su Rai 2 con la nuova edizione di Citofonare Rai 2, il fortunato talk show della domenica mattina, condotto in coppia con Simona Ventura.

Resta da capire, quindi, chi prenderà in mano le redini de La Talpa: tra i vari nomi venuti fuori, vi era quello di Silvia Toffanin.

E poi ancora, nella prossima stagione tv Mediaset, ci sarà spazio anche per la messa in onda di una fiction attesissima dal pubblico.

Trattasi di Viola come il mare 2, la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi, in programma nella stagione primaverile 2024.