La soap opera My home my destiny dopo il successo ottenuto in Turchia è arrivata in Italia con tanti colpi di scena. Dagli spoiler sugli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, si evince che Emine (Naz Göktan) scatenerà la furia della madre Sultan (Hülya Duyar). Quest’ultima non la prenderà affatto bene, quando verrà a conoscenza che sua figlia ha intrapreso una relazione sentimentale segreta con Faruk (Engin Hepileri), l’ex fidanzato di Zeynep Göksu (Demet Özdemir).

Spoiler turchi, My home my destiny: Emine si lascia andare alla passione con Faruk

Le anticipazioni sulle puntate della telenovela che verranno trasmesse sul piccolo schermo, raccontano che Faruk dopo non essere riuscito a riavere al suo fianco Zeynep riuscirà a conquistare Emine. Quest’ultima si lascerà andare alla passione con Faruk dopo aver ceduto al suo corteggiamento, ma il giorno dopo rimarrà sconvolta poiché sarà convinta che lo stesso le abbia lasciato dei soldi sul comodino per ringraziarla di essersi concessa a lui. In realtà la fanciulla fraintenderà il gesto del ragazzo, il quale voleva soltanto consentirle di tornare a casa con un taxi.

Ben presto Emine si renderà conto di provare dei sentimenti nei confronti di Faruk, che invece sembrerà essersi avvicinato a lei per scatenare la reazione dell’ex Zeynep, ormai diventata la moglie del meccanico Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol).

Emine viene schiaffeggiata dalla madre Sultan

Nel contempo Sultan inizierà a notare lo strano comportamento della figlia, e sarà decisa a scoprire cosa le stia nascondendo: la signora vedrà nell’armadio di Emine degli accessori molto costosi e apprenderà che non sono affatto rubati ma autentici grazie all’aiuto di Zeynep. Sultan affronterà la consanguinea, la quale messa alle strette non avrà altra scelta oltre a quella di dirle di essersi innamorata.

Emine essendo consapevole che sua madre non vede di buon occhio Faruk, non le rivelerà che si tratta del suo fidanzato.

Gli spoiler raccontano che Sultan continuerà a sospettare della figlia e si preoccuperà ulteriormente, quando la stessa si rifiuterà di farle vedere la foto di colui che ha fatto breccia nel suo cuore. Per arrivare alla verità a tutti i costi, la signora pedinerà Emine e la sorprenderà proprio nell’istante in cui si scambierà un bacio appassionato con Faruk.

In preda alla furia Sultan schiaffeggerà la figlia in pieno volto e dirà all’ex fidanzato di Zeynep di dubitare di lui. Infine quando sua madre Sultan la riporterà a casa e la inviterà a trasferirsi dalla zia per farla allontanare dalla città, Emine le ribadirà di amare Faruk.