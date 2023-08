Le vicende della soap opera turca Terra Amara stupiscono sempre di più il pubblico di Canale 5. A catturare l’attenzione, durante le nuove puntate, sarà Fikret Fekeli (Furkan Palali), il misterioso parente di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Il ragazzo si prenderà una cotta per la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e quando la stessa gli chiederà cosa sente per lei non le nasconderà di essersi innamorato.

Spoiler turchi, Terra amara: Fikret si allontana da Mujgan dopo essere stato messo in guardia dallo zio

Nelle prossime puntate Mujgan, dopo aver perso il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) a causa di un incidente stradale, si avvicinerà sempre più a Fikret.

I due si scambieranno un bacio appassionato sotto lo sguardo di Ali Rahmet Fekeli, il quale esigerà ricevere subito delle spiegazioni dal nipote. A questo punto Fekeli inviterà il ragazzo a non far soffrire Mujgan, visto tutto il dolore che ha già passato.

Fikret, deciso più che mai a farla pagare al fratellastro Demir (Murat Ünalmış), tenterà di allontanarsi dalla dottoressa Hekimoglu, ma tornerà a farle sentire tutto il suo supporto quando la stessa perderà la zia Behice (Esra Dermancioglu). Quest’ultima metterà fine alla sua esistenza, impendendo così a Demir di ucciderla con le sue mani per vendicare la morte della madre Hunkar (Vahide Percin). Fikret accompagnerà Mujgan a Istanbul al funerale di Behice e nessuno parteciperà alla funzione, nonostante a Istanbul non so sappia ancora che è un'assassina.

Fikret, non appena farà ritorno a Cukurova, prenderà nuovamente le distanze da Mujgan, la quale stringerà un rapporto di amicizia con la collega Ümit Kahraman (Hande Soral), senza sapere che la stessa ha stretto un’alleanza segreta con Fikret per vendicarsi di Demir.

Fekeli scopre la vera identità del nipote, la dottoressa Hekimoglu mette alle strette Fikret

Fikret vuoterà il sacco dicendo a Fekeli di essere figlio illegittimo di Adnan Yaman. Ali Rahmet lo inviterà non fare la guerra a Demir, in quanto non responsabile degli errori del padre. Fikret, però, rimarrà fermo nella sua posizione e sarà determinato a rovinare il fratellastro a qualsiasi costo.

A questo punto Mujgan esigerà sapere da Fikret cosa provi nei suoi confronti e lui piangendo ammetterà di amarla. Sempre con le lacrime agli occhi le farà presente che non potranno mai avere un futuro insieme a causa del suo passato.