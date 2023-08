Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono nuovamente lasciati. Il 2 agosto, l'imprenditore ha spiegato sui social di avere raggiunto l'influencer venezuelana a Ibiza ma quest'ultima ha preferito non aprire la porta di casa. Nel dettaglio, Marzoli sembrerebbe non essere interessata ad avere un chiarimento dopo l'ennesimo litigio.

La versione di Dal Moro

Tramite il suo profilo Instagram, Daniele Dal Moro ha affermato: "Sono appena arrivato a Ibiza. Ho appena sentito Oriana, ha detto che assolutamente non mi apre la porta". Dunque, ha chiesto ai fan della coppia di smetterla di dirgli di prendere un aereo per raggiungere Marzoli e chiarire la situazione fra di loro poiché non c'è alcun margine di un ritorno di fiamma.

Dal momento che si trova a Ibiza, Daniele ha detto di volere trovare un hotel dove alloggiare per trascorrere le vacanze. Per quanto riguarda l'ormai ex fidanzata Oriana, ha affermato: "Auguro alla Reina tutto il successo del mondo nei suoi concorsi televisivi". L'imprenditore invece, non vuole più sentire parlare di questa relazione.

I motivi del nuovo litigio

Nella notte tra martedì e mercoledì 2 agosto, Daniele Dal Moro su Twitter ha annunciato la rottura con Oriana Marzoli: alla base del litigio ci sono state alcune scelte di lavoro prese dall'influencer che non sono state gradite dal 33enne. Lui ha spiegato in un tweet che le decisioni prese da Oriana non combaciano con il suo modo di vivere una relazione.

Inoltre la distanza non farebbe altro che peggiorare il rapporto di coppia, visto che vive di momenti di alti e bassi.

Lo stesso Dal Moro ha riferito che alla sua età vorrebbe creare qualcosa di stabile e duraturo: "Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore".

Oriana Marzoli potrebbe diventare una concorrente del Grande Fratello in Spagna

Oriana Marzoli ha preferito non commentare l'ennesimo litigio con Daniele Dal Moro.

Attualmente non è dato sapere quale sarà il suo nuovo progetto di lavoro che la vedrà impegnata in Spagna, ma secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe essere vicina all'ingresso nella casa del Gran Hermano ovvero il Grande Fratello Vip iberico.

L'esperta di Gossip Deianira Marzano ha spiegato che l'influencer venezuelana avrebbe voluto lavorare in Italia dopo il reality show in modo da far coincidere la carriera con l'amore, ma dopo il cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi tutto sarebbe cambiato. Di conseguenza, Oriana non avrebbe ricevuto alcuna proposta di lavoro in Italia e sarebbe stata costretta a tornare nel paese dove vive da quando era piccola. In merito a quest'ultimo rumor è bene trattare la notizia come tale, visto che non ci sono smentite o conferme.