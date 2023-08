L'Oroscopo di domenica 20 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale.

Approfondiamo tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 20 agosto.

Oroscopo del 20 agosto: i primi segni in classifica

Leone (1° posto): troverete il modo per recuperare il tempo perduto. Farete emergere solo i pensieri positivi, a scapito dei timori e delle preoccupazioni. Dimostrerete di avere il coraggio per portare avanti i vostri progetti, senza alcun tentennamento.

Ariete (2° posto): chiuderete la settimana in modo sereno. Finalmente, dopo giornate intense e ricche di fatiche, potrete riposarvi e trascorrere un po' di tempo insieme alla vostra famiglia. Il contatto con gli altri vi farà sentire subito meglio e pieno di energie.

Pesci (3° posto): le stelle non smetteranno di rallegrare le vostre giornate. Sarà un periodo particolarmente fortunato a causa dei cambiamenti in ambito sentimentale. Dimostrerete tutto il vostro amore, sia al partner che alla famiglia. Non escluderete gli amici

Vergine (4° posto): vi circonderete di tanti amici pronti ad ascoltarvi. Con alcuni di loro, stringerete un rapporto davvero speciale. Finalmente, sarete inseriti in una rete sociale stretta e confortevole.

I vostri consigli saranno in grado di fare la differenza.

Gemelli (5° posto): lotterete per la vostra libertà. Non vi piaceranno le imposizioni e non permetterete a persone invadenti di interferire con i vostri sogni. Andrete dritti per la vostra strada, cercando di non soffermarvi su ciò che vi fa stare male. Il partner sarà di grande supporto.

Capricorno (6° posto): la vostra routine quotidiana verrà interrotta da qualche piccola sorpresa. Si tratterà di eventi piacevoli, che contribuiranno a movimentare un po' le cose. Sarete gentili con il prossimo, ma preferirete circondarvi di poche persone.

Previsioni astrologiche del 20 agosto: i segni meno fortunati

Toro (7° posto): ci sarà qualche piccolo cambiamento in ambito sentimentale.

Vi sentirete meglio e riuscirete a trovare un punto di incontro con il partner. Avrete ancora bisogno di parlare di alcune questioni, ma sarete in grado di riportare la pace nella coppia.

Sagittario (8° posto): non avrete molta pazienza. Tenderete a perdere il controllo facilmente e a rispondere male anche alle persone care. La loro reazione potrebbe essere molto intensa. Attenzione a non esagerare con le esternazioni o con determinate parole.

Cancro (9° posto): l'eccessiva timidezza non vi consentirà di esprimere al meglio le vostre emozioni. Sarete un po' freddi con il partner e poco aperti nei confronti degli altri. In realtà, state nascondendo un mondo ancora tutto da scoprire. L'oroscopo vi consiglia di non imporvi limiti.

Acquario (10° posto): non sarete in grado di sopportare lo stress. Vi farete prendere dal panico, senza riuscite a riportare la situazione alla normalità. Il partner non vi sarà di grande aiuto e anche gli amici non riusciranno a darvi il consiglio desiderato.

Bilancia (11° posto): il rapporto di coppia sarà un po' burrascoso. Ci saranno dei litigi che porteranno confusione nel legame con il partner. L'oroscopo vi consiglia di puntare a una risoluzione rapida. In caso contrario, la situazione potrebbe non risolversi facilmente.

Scorpione (12° posto): non vedrete l'ora di tornare alla normalità. Sentirete il bisogno di abbracciare nuovamente la vostra routine. Questo periodo, infatti, ha sollevato numerosi dubbi e allontanato delle persone che credevate essere vostre amiche.