Mercoledì 30 agosto saranno resi noti i nomi di tutti i protagonisti di Uomini e donne 2023/2024: le anticipazioni della prima registrazione stagionale, infatti, faranno chiarezza sulle riconferme e su eventuali addii al cast del Trono Over. Sul fronte cavalieri, non dovrebbero esserci grosse sorprese: Armando ha già fatto sapere che sono infondate le voci di un suo allontanamento dal dating-show, e lo stesso vale per Riccardo, Alessandro ed Elio.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Per tutta l'estate si è parlato dei cambiamenti che Maria De Filippi potrebbe apportare al cast fisso di Uomini e donne: siti, riviste e fan hanno fantasticato su quali veterani potevano rischiare il posto, ma a quanto pare nessuno sarebbe mai stato davvero in bilico.

Con un messaggio che ha postato tra le sue Instagram Stories qualche giorno fa, Armando Incarnato ha anticipato il suo imminente ritorno in studio. Il napoletano, parecchio stizzito per i rumor che sono circolati su un suo possibile allontanamento dal parterre, ha fatto sapere che tutto ciò che è stato detto e scritto sul suo conto sono solo notizie "fake e prive di fondamenta".

Tra i cavalieri della nuova edizione, figurerà ancora Riccardo Guarnieri: il pugliese non ha smentito i recenti gossip come ha fatto il collega, ma esperti del settore (come Amedeo Venza, per esempio) hanno già informato i telespettatori della sua ennesima riconferma.

Poche novità a Uomini e donne

Il parterre maschile di Uomini e donne 2023/2024, poi, riaccoglierà quasi sicuramente anche l'imprenditore che la scorsa primavera ha dato vita ad accese discussioni con Tina Cipollari.

Elio Servo, infatti, non rischierebbe il posto proprio grazie al litigioso rapporto che ha instaurato con l'opinionista del dating-show, anche lei riconfermata nel cast fisso già al termine della passata stagione.

A completare il gruppo dei veterani che da metà settembre cercheranno l'amore nel Trono Over, è Alessandro Rausa.

Il 92enne è entrato nel cuore di Maria De Filippi sin dalla sua prima apparizione in studio e, anche se non ha mai avuto frequentazioni con le dame che lo hanno corteggiato, la sua presenza nelle nuove puntate è pressoché scontata.

Gemma, Roberta e forse Isabella a Uomini e donne

Se tra i cavalieri della nuova edizione non dovrebbero esserci grossi cambiamenti, è tra le dame di Uomini e donne 2023/2024 che il pubblico potrebbe scorgere interessanti novità.

Gemma Galgani e Roberta Di Padua rimangono punti fermi del parterre femminile del Trono Over, ma non è da escludere che Maria De Filippi decida di richiamare in studio qualche vecchia conoscenza.

Pinuccia Della Giovanna, per esempio, di recente ha rilasciato un'intervista nella quale ha espressamente chiesto alla presentatrice un'altra chance: la vigevanese vorrebbe riprendere posto nel cast del dating-show che è stata costretta ad abbandonare la scorsa primavera dopo una serie di comportamenti sopra le righe. "Prendi me e caccia Tina, sarebbe il sogno della mia vita", ha dichiarato la neo cantante ai settimanali.

Anche Isabella Ricci potrebbe tornare agli Elios dopo un annetto di assenza: la donna ha lasciato il programma insieme a Fabio Mantovani, con il quale è convolata a nozze nel maggio del 2022.

Lo scorso giugno, però, è stata la stessa imprenditrice ad ufficializzare la fine del suo matrimonio con un post Instagram che ha fatto il giro della rete.

La maggior parte degli spettatori gradirebbe i ritorni delle due dame appena citate, soprattutto perché ravviverebbero un paio di dinamiche piuttosto interessanti: la rivalità con Gemma e gli scontri con gli opinionisti Gianni e Tina.