Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica "Sei sorelle", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, Cristobal riuscirà a contattare il fronte iberico e comunicherà di essere ancora vivo. Tutti saranno contenti di apprendere la notizia, tranne Blanca in quanto ha sposato Rodolfo nonostante non lo ami.

Bernardo aiuta Adela ad arrivare preparata al processo

Nella puntata di lunedì 21 agosto, Carlitos rivelerà a Elisa che la lettera che le è pervenuta era in realtà indirizzata a Sofia.

Intanto Salvador farà in modo di essere una persona migliore e garantirà a Diana massimo supporto. Inoltre Don Luis si recherà da Francisca, in quanto ha deciso che la cosa giusta da fare è quella di sposarla. In questo modo lei non dovrà dare via il bambino che attende da Gabriel. Blanca invece entrerà in possesso della lettera che Cristobal aveva consegnato a Marina. e apprenderà che l'ossessione nei suoi confronti stava ormai scemando.

Nell'episodio di martedì 22 agosto, Blanca si sentirà in colpa con Cristobal, perché è andato via senza che lei abbia potuto dirgli di provare dei sentimenti. Nel frattempo Francisca acconsentirà a essere la moglie di Don Luis. In tutto questo si avvicinerà sempre di più il momento del processo per Adela: Bernardo farà in modo che la donna possa arrivarci il più possibile preparata.

Cristobal riesce a contattare il fronte iberico

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 23 agosto, sul fronte marocchino la guerra andrà avanti e i bombardamenti non daranno tregua, ma Cristobal riuscirà a chiamare il fronte iberico. Intanto Bernardo comunicherà alle sorelle Silva che rischiano di perdere la loro casa: Adela sarà in ansia per le loro sorti e tenterà di parlare con Elisa, la quale assumerà un comportamento anomalo.

Nella puntata di giovedì 24 agosto, Rodolfo vorrà sposare Blanca, anche se ha compreso che lei ama ancora Cristobal. L'uomo cercherà quindi di velocizzare i tempi, la ragazza però il giorno delle nozze mostrerà tutta la propria infelicità. Intanto Don Ricardo vorrà parlare con Salvador, Miguel e Basilio per comprendere chi dei tre ha fatto sparire l'oppio dalla casse.

Silva farà capire che il responsabile la pagherà, anche perché ha perso una grande somma di denaro.

Merceditas si dimette perché non sopporta più Elisa

In base agli spoiler di venerdì 25 agosto, Merceditas lascerà il proprio incarico in quanto non tollererà più Elisa.

Intanto Alonso sarà ferito e non potrà andare all'appuntamento con una persona di sua fiducia: in questo modo i documenti rischiano però di andare persi. Diana per ovviare al problema, si proporrà di aiutarlo e andrà all'Ambigù. Infine una volta conclusa la cerimonia, a Carlitos arriverà la notizia che Cristobal è vivo. Tutti saranno contenti, anche se Blanca sarà rattristata per aver sposato un uomo che non ama.