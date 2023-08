Non è la prima volta che Ida Platano viene presa di mira da qualche utente, spesso per come svolge il suo ruolo da madre o per la sua storia con Alessandro Vicinanza. Questa volta è stata insultata sui social per il suo lavoro.

Il messaggio offensivo

“Sparati morta shampista” è il contenuto del messaggio che è arrivato a Platano, frase che va ben oltre un’antipatia. L’ ex dama di Uomini e donne anziché arrabbiarsi ha pubblicato lo screen del messaggio nelle storie del suo profilo Instagram, e ha risposto in modo ironico.

Platano reagisce con una risata nata per l'errore dell'utente ché non sa scrivere shampista.

E si propone di fargliene uno lei. Si dichiara fiera di fare ancora tutt’oggi ai suoi clienti gli shampoo. Ama fare la parrucchiera, perché è il suo pane quotidiano. Perciò non si sente offesa. Ironizza dicendo di spararlo, con un po' d’acqua però, cosi magari con uno shampoo si rilassa.

Lo screen è stato pubblicato senza oscurare il nome dell'utente, spiegando nella sua risposta che se lei ci mette la faccia è giusto che lo faccia anche lui.

Sembrava che la vicenda si fosse chiuse invece l’utente ha replicato nuovamente, questa volta con un audio, utilizzando parole ancora più pesanti del messaggio iniziale

Questa persona ha ringraziato ironicamente per la risposta ricevuta, chiamandola "cesso umano" e che la sua autostima si è triplicata.

Si vanta di essere in vacanza e di averla pagata con i suoi soldi e non con quelli degli altri. Le dice di andare a lavorare e di fare attenzione a quello che scrive sui social, dietro i profili ci sono persone vere e la conseguenza è che poi potrebbe piangere. Platano ha replicato con una foto che la ritrae di spalle, davanti ad un murale e la canzone “Vieni a ballare in Puglia”.

La crisi con Alessandro Vicinanza

La risposta finale all’utente che l’ha offesa sui social probabilmente è stata ispirata dal suo soggiorno nel Salento col suo compagno Alessandro Vicinanza. Vacanza che mette a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi tra i due che lanciano invece frecciatine a Riccardo Guarnieri, ex di Ida.

Vicinanza appena arrivati in Puglia ha pubblicato una foto in cui si vede il cartello stradale di Statte, città natale di Guarnieri, suo ex rivale in amore. Nella loro ultima apparizione in trasmissione tra i due c'è stato un duro scontro dove sono volate parolacce reciproche. Alessandro aveva detto a Riccardo che doveva vergognarsi di vivere ancora con la madre mentre Riccardo ha criticato Ida come madre.

La loro storia d’amore è nata a Uomini e donne, trasmissione dove si è pensato potesse affiancare Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì nella prossima edizione in programma a settembre, ma non sono arrivate conferme, anzi c'è stata una smentita da parte del blogger Pugnaloni.