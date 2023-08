Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica "Sei sorelle", trasmessa con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, Salvador porterà avanti il proposito di dimostrare i traffici illegali di oppio di Don Ricardo. Inoltre Petra spererà che Celia possa perdonarla, mentre Carlitos si recherà all'ospedale al fronte con una ferita al fianco.

Merceditas e Rosalia vanno all'Ambigù

Nella puntata di "Sei sorelle" di lunedì 7 agosto, Blanca rivelerà ad Adela di non essere stato in grado di resistere al fascino di Rodolfo e di essersi concessa a lui.

Intanto Bernardo spronerà Salvador a raccontare a Diana che ha recuperato la memoria. Montaner accetterà di farlo, ma non ci riuscirà, in quanto quando si recherà in fabbrica per parlare con lei, andrà via insieme ad Alonso. Inoltre Blanca inviterà Francisca a mantenere il segreto che è tornata a casa. Celia invece si confronterà con Petra e le farà capire che non potranno mai essere amiche.

Nell'episodio di martedì 8 agosto, Blanca vorrà al più presto mettere in chiaro le cose con Rodolfo. Quest'ultimo però le dirà espressamente che da quel momento in poi dovrà fare tutto quello che dice lui. In tutto questo Merceditas e Rosalia andranno all'Ambigù. Le due donne saranno costrette a subire i ripetuti scherni di Raimundo e nello stesso tempo vedranno la performance di Francisca nei panni della Bella Margherita.

Celia partecipa agli incontri delle suffragette

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 9 agosto, Merceditas avrà un confronto molto vivace con Raimundo a causa dei suoi atteggiamenti non consoni verso Rosalia. L'uomo reagirà dandole un bacio. Intanto Aurora inciterà Celia affinché entri a far parte del movimento delle suffragette.

La giovane Silva si interesserà parecchio alle rivendicazioni del mondo femminile. Inoltre Adela farà presente a Diana che è giunto il momento di cambiare il suo comportamento in pubblico, visto che sta destando parecchio scalpore.

Nella puntata di giovedì 10 agosto, Salvador è convinto di poter far venire alla luce il contrabbando di oppio alla Tessuti Silva.

Miguel però si accorgerà del comportamento ambiguo dell'uomo ed informerà subito Don Ricardo. Nel frattempo Celia sarà contenta di partecipare agli incontri delle suffragette con Aurora, mentre Petra andrà dai Silva nella speranza che Celia possa perdonarla. In tutto questo Carlitos si presenterà all'ospedale al fronte di Cristobal con una ferita al fianco.

Salvador spera che Diana torni insieme a lui

In base agli spoiler di venerdì 11 agosto, Salvador spererà che Diana torni insieme a lui. Dopo averle fornito il suo aiuto a un macchinario difettoso le chiederà di cenare. Nulla però andrà come sperato dall'uomo. Intanto Francisca si sentirà male, mentre Bernardo e Petra proseguiranno nella loro frequentazione.

Infine Basilio e Don Ricardo apprenderanno che qualcuno ha raccontato alla Dogana di Bilbao i loro traffici illegali. I due dovranno fronteggiare una spedizione che risulta ferma e loro penseranno subito che è tutta colpa di Salvador.