Prosegue l'appuntamento con La promessa dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni annunciano che prossimamente Leonor sarà protagonista delle nuove trame e la ragazza affronterà a fatica la forte delusione d'amore avuta da Mauro. La marchesina scoprirà di essere stata ripetutamente tradita dal suo amato, che ha anche sposato Teresa. Quindi Leonor non riuscirà a sopportare questo dolore e tenterà di togliersi la vita. Curro eviterà il peggio, ma la marchesina non avrà più intenzione di restare alla tenuta, tanto che partirà per Parigi, pronta ad accedere a una prestigiosa accademia di moda grazie a sua cugina.

Anticipazioni La promessa: Leonor avrà il cuore spezzato per Mauro

Le anticipazioni de La promessa raccontano che nelle prossime puntate Leonor verrà a sapere delle verità sconvolgenti. La marchesina, infatti, indagherà sulla rottura con Mauro e scoprirà di essere stata tradita dal suo amato con Teresa. Le brutte sorprese non finiranno qui per Leonor che verrà anche a sapere che Mauro ha sposato Teresa e non potrà più sopportare il dolore. La marchesina salirà sul tetto della tenuta e sarà pronta a togliersi la vita.

A impedirle di compiere l'insano gesto sarà Curro, che ascolterà il suo sfogo e la convincerà a tornare al palazzo, promettendole di non parlare a nessuno di quello che ha visto.

Martina arriverà a sostenere Leonor

Nelle prossime puntate de La promessa, Leonor ascolterà i consigli di Curro, ma sarà sempre più apatica. A sostenere la marchesina arriverà al palazzo Martina, la cugina, figlia di Ferdinando, con cui ha sempre mantenuto un rapporto epistolare. La ragazza, percependo il malessere di Leonor non ci penserà due volte per raggiungerla.

La presenza di Martina farà molto bene a Leonor, che inizierà a vedere una nuova speranza per il futuro. Nel dettaglio, la nuova arrivata parlerà alla marchesina di una prestigiosa accademia di moda di Parigi in cui potrebbe prendere il suo posto. Leonor sarà entusiasta di poter entrare nel mondo della moda, come ha sempre sognato, ma dovrà parlare prima ai suoi genitori di questa scelta.

Leonor saluterà la sua famiglia per iniziare una nuova vita a Parigi

Le anticipazioni de La promessa rivelano che nelle prossime puntate Leonor riuscirà a convincere Cruz e Alonso che la sua partenza per Parigi la farebbe felice. La ragazza si preparerà a partire per una nuova vita in Francia, anche se per entrare in accademia ci sarà bisogno di presentarsi con Martina.

A quel punto la forte delusione di Mauro sembrerà più sopportabile per Leonor che saluterà Manuel, dispiaciuta di non poter essere presente alle nozze di suo fratello con Jimena.