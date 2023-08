Dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05, prosegue la messa in onda su Rai 1 la soap Sei Sorelle. Le anticipazioni tv delle puntate che verranno trasmesse dal 7 all’11 agosto rivelano che ci saranno varie colpi di scena. In particolare Salvador proverà a fermare il traffico d’oppio di Don Ricardo, nella speranza di riconquistare Diana.

Sei sorelle, anticipazioni puntate dal 7 all’11 agosto: Celia allontana Petra

Blanca (Mariona Tena) si confida con sua sorella Adela (Celia Freijeiro) e le confessa di essersi concessa a Rodolfo (Fernando Andina), dopo le incessanti pressioni.

Le cose, però, non stanno andando come si sarebbe aspettata.

Bernardo (Raúl Fernández de Pablo), invece, esorta Salvador (Álex Adrover) a rivelare a Diana (Marta Larralde) di aver riacquistato la memoria. Quest’ultimo si convince a farlo, ma non vi riesce perché proprio all’uscita della fabbrica si presenta Alonso che porta via la donna in moto.

Nel frattempo, Blanca implora Francisca (María Castro) di non rivelare a nessuno di essere tornata a casa, mentre Celia (Candela Serrat) affronta Petra (Carlota Olcina) e la accusa di aver sofferto e di star ancora soffrendo moltissimo per colpa sua, ragion per cui non potranno più essere amiche. Intanto, Merceditas (Nuncy Valcárcel) e Rosalia (Vicky Peña) si recano all’Ambigù dove vengono sbeffeggiate da Raimundo (Avelino González) e assistono impotenti alla performance di Francisca nel ruolo della bella Margherita.

Sei sorelle, spoiler: Raimundo bacia Merceditas

Blanca si confronta con Rodolfo su quanto successo, ma lui le risponde in maniera arrogante e ribadisce che ormai lei gli appartiene e che dovrà fare tutto quello che lui comanda. Merceditas, invece, discute animatamente con Raimundo, rimproverandolo per il suo atteggiamento irrispettoso nei confronti di Donna Rosalia, il ragazzo, però, reagisce baciandola.

Nel frattempo, Adela consiglia a Diana di non andare in giro in moto e per di più vestita come un uomo, con i pantaloni, perché in questo modo non fa altro che attirare l’attenzione, alimentando i pettegolezzi e i commenti malevoli su di lei e sulla famiglia Silva.

Intanto, Salvador ha un piano per far cessare il traffico d’oppio, tuttavia Miguel (Alejandro Cano) ha dei sospetti su di lui e allerta Don Ricardo.

Episodi dal 7 all’11 agosto: la spedizione con l’oppio viene fermata alla dogana

Aurora (Luz Valdenebro) invita Celia a partecipare a un incontro con delle suffragette. Quest’ultima si appassiona molto alla causa del voto delle donne, per tale motivo Aurora le chiede di unirsi al loro movimento: la ragazza accetta con grande entusiasmo. Petra, invece, si reca a casa delle Silva per scusarsi con Celia e per chiederle di ricominciare daccapo e di tornare a essere amiche.

Intanto al fronte Cristobal (Álex Gadea) è seriamente preoccupato per Carlitos (Jorge Clemente), di cui non si hanno più notizie, quando il ragazzo si presenta all’improvviso nell’ospedale da campo, ferito gravemente al fianco.

Salvador dà avvio al suo piano per incastrare Don Ricardo e spera che questo basti per riconquistare Diana: la invita a cena, dopo averla aiutata con un macchinario difettoso, ma la ragazza rifiuta, fraintendendo le sue intenzioni.

Nel frattempo, Francisca, durante i festeggiamenti per l’onomastico di Enrique, (Pep Anton Muñoz) inizia ad avvertire un forte dolore di stomaco mentre la relazione segreta tra Petra e Bernardo prosegue: i due si danno appuntamento in albergo.

La spedizione delle casse contenenti l’oppio e dirette verso Londra viene bloccata e Basilio (Mario Alberto Díez) e Don Ricardo devono al più presto trovare una soluzione. I due sono quasi certi che qualcuno abbia messo al corrente la dogana di Bilbao dei loro traffici: sospettano di Salvador.