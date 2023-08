Non solo Belen Rodriguez avrebbe già voltato pagina dopo la fine del matrimonio: stando alle ultime indiscrezioni web, Stefano De Martino starebbe trascorrendo l'estate accanto ad una ragazza. In un video che ha postato su Instagram l'8 agosto, il napoletano viene chiamato "amore" da una donna che non compare mai nell'inquadratura: Fabrizio Corona sostiene che il presunto nuovo amore del conduttore Rai sia la modella e attrice Beatrice Vendramin.

Aggiornamenti sul privato di Belen e Stefano

Se da settimane Belen è al centro del Gossip per una presunta frequentazione con Elio Lorenzoni, l'ex marito Stefano non è da meno e nelle ultime ore ha alimentato le chiacchiere sul suo privato con un video Instagram.

Martedì 8 agosto, infatti, il napoletano ha deciso di pubblicare sul suo account social un breve filmato realizzato all'interno della barca dove sta soggiornando per le vacanze. A incuriosire i fan, però, non è stato tanto lo scorcio che De Martino ha fatto vedere nel suo post, ma la voce femminile che si sente alla fine.

Mentre in sottofondo suona la canzone "Sfiorivano le viole" di Rino Gaetano, un donna si rivolge al conduttore Rai con queste due parole: "Dimmi, amore".

L'audio è abbastanza chiaro e Stefano non ha fatto nulla per "censurarlo" (nonostante la sua spiccata riservatezza quando si tratta di sentimenti e relazioni).

Le teorie sulla nuova vita post Belen

Anche se De Martino non ha fatto vedere chi era con lui nel momento in cui ha registrato il video in questione, da qualche ora vari siti parlano molto della voce femminile che si rivolge a lui chiamandolo "amore".

Stando a questo indizio, anche Stefano starebbe trascorrendo l'estate in dolce compagnia, ma per ora non si sbilancia nel rendere il tutto pubblico.

Fabrizio Corona si è esposto qualche giorno fa per spoilerare ai curiosi che il presentatore Rai (che sarà anche la voce narrante de Il Collegio e il primo ospite della nuova edizione di Belve, format condotto da Francesca Fagnani) avrebbe un flirt con una giovane piuttosto conosciuta.

"Ha una nuova fiamma. Dei miei amici l'hanno beccato in Sardegna con Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, nonché ex di un personaggio famoso (il rapper Fred De Palma, ndr)", ha raccontato l'ex re dei paparazzi sui social network, prima che Stefano postasse il filmato che da ore è al centro di teorie e supposizioni.

L'incontro con Emma dopo la rottura con Belen

Da quando si è allontanato definitivamente da Belen, Stefano è finito al centro del gossip per diversi incontri che ha o avrebbe fatto in vacanza.

Una segnalazione che è stata riportata da Deianira Marzano all'inizio di agosto, ad esempio, sostiene che De Martino avrebbe ospitato Emma Marrone nella sua casa di Napoli per un pranzo: i due ex fidanzati (che da qualche anno sono in ottimi rapporti, ma si esclude un ritorno di fiamma), dunque, si sarebbero visti per trascorrere qualche ora insieme e magari per aggiornarsi su quello che è accaduto ultimamente nelle loro vite.

Per quanto riguarda Belen Rodriguez, in queste settimane sta utilizzando poco o nulla i social network, per questo non si conoscono perfettamente né i suoi spostamenti né con chi sta passando l'estate.

Le voci su una frequentazione in corso con Elio Lorenzoni, comunque, non si placano anche perché Belen non ha fatto nulla per smentirle: il silenzio della presentatrice, infatti, secondo i curiosi non sarebbe altro che una conferma indiretta ai rumor che la vorrebbero già legata a un altro uomo a un mese di distanza dalla separazione con il marito.