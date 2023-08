Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma dal 16 al 18 agosto in prima visione su Canale 5. Secondo le trame della soap opera, Zeynep sospetterà che Benal aspetti un figlio da Mehdi dopo aver scoperto che in passato avevano avuto una storia d'amore.

Anticipazioni My hom my destiny: Emine cede alle lusinghe di Faruk

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Mehdi accetterà l'invito di Ermin per partecipare alla festa di nozze di Zeynep. Il meccanico apparirà a disagio in mezzo agli invitati altolocati.

L'uomo inoltre si renderà conto di essere molto diverso dalla compagna che invece si muoverà agilmente in quell'ambiente di ricchi. I diversi ceti sociali a cui appartengono porteranno i due a capire di non poter stare insieme nonostante si amino alla follia.

Intanto Emine continuerà la sua storia con Faruk. I due saranno protagonisti di un confronto che culminerà con un bacio. Alla fine, la ragazza cederà alle sue lusinghe sebbene non creda alla sua buona fede.

Zeynep scopre che Mehdi ha avuto una storia d'amore con Benal

Nermin deciderà di recarsi in studio a trovare suo marito ma scoprirà che ha una relazione clandestina. La donna a questo punto confiderà la novità a Zeynep nel corso di una telefonata.

Non contenta, la signora esprimerà i suoi timori ad affrontare l'argomento con Ekrem. Zeynep riferirà quanto appreso a Mehdi, il quale le consiglierà di assecondare la volontà della madre. Il meccanico poi scoprirà che Benal ha preso servizio alla tenuta di Nermin e Ekrem, tanto da perdere il lume della ragione. Sarà in questo frangente che Mehdi dirà a Zeynep di aver avuto una storia d'amore con Benal.

La protagonista così sospetterà che il figlio che attente la domestica sia in realtà del compagno. Un sospetto che sconvolgerà la mente della figlia di Nermin, tanto che Mehdi porgerà le sue scuse per averla così turbata.

Mehdi scopre che Bayram è stato ritrovato

Mehdi si recherà al bar dove confiderà a un suo amico i suoi patemi d'amore.

Nuh a questo punto consiglierà al meccanico di fare di tutto per riconquistare il cuore di Zeynep. Allo stesso tempo, quest'ultima accuserà Benal di aver tradito la sua fiducia. In questo frangente, la domestica di Nermin giurerà che la bambina che attende non è figlia di Mehdi, tanto da volersi sottoporre a un test del Dna per escludere la paternità. Benal infatti racconterà di essere stata vittima di una violenza da parte del marito cattivo. Zeynep a questo punto sarà vinta dai rimorsi di coscienza finendo per implorarla di rimanere alla tenuta dei genitori.

Mehdi, intanto, confiderà i suoi problemi amorosi alla sorella Cemile dopo essere tornato a casa senza la compagna. Infine il giovane scoprirà che Bayram è stato ritrovato tanto da correre da lui.