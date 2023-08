Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 agosto 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di Anna e sul suo conseguente malore, sulle dimissioni di Constanze, sulla paura di Cornelia per il ritorno di Ariane, sulla contraffazione del whisky ritrovato da Max e sulle rivelazioni che Hildegard farà ad Andrè su Bettina.

Paul si scaglia contro Henning

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che la nonna di Paul, Anna, arriverà al Furstenhof dopo aver scoperto che le circostanze della morte di Manuela sono venute a galla. Giunta in hotel, la donna incontrerà Henning a cui rivelerà di non aver mai smesso di sentirsi in colpa per la morte della sorella. Le parole della donna però non riusciranno a scalfire l'opinione del sommelier che la tratterà così duramente da provocarle un attacco di cuore. Fortunatamente, Josie correrà in soccorso di Anna, trasportandola con urgenza in ospedale. A quel punto, Paul si scaglierà contro Henning per non aver avuto riguardi nei confronti di sua nonna. Constanze si renderà conto che il cugino è ormai senza scrupoli e deciderà di rinunciare a essere il suo legale.

Cornelia teme Ariane

Cornelia sarà sempre più terrorizzata dalla presenza di Ariane vicino a lei e Robert. Nel corso di una passeggiata, la donna sentirà uno sparo, convincendosi che la Kalenberg possa aver tentato di ucciderla. Presa dal terrore, Cornelia aggredirà Ariane con uno spray al peperoncino, rendendosi conto solo dopo di aver fatto un errore.

Kalenberg sfrutterà però le debolezze della rivale, minacciando di denunciarla. In seguito, Ariane proporrà un accordo a Cornelia in cui rifiuterà di denunciarla solo a patto che lei gli chieda scusa pubblicamente. Max e Michael si renderanno presto conto di aver fatto perdere valore alla bottiglia di whisky che avevano trovato, aprendola e bevendone parte del contenuto.

Per rimediare al guaio, il fitness trainer aggiungerà dell'acqua al whisky e risigillerà la bottiglia per poi venderla ad Erik. Felice, l'uomo la porterà a casa dove Yvonne, ignara del suo valore, l'aprirà per berla senza permesso. Erik se ne accorgerà e si arrabbierà con la donna che cercherà di giustificarsi, proponendogli di risigillare la bottiglia e fare quello che ha fatto Max. Alla fine, la verità verrà fuori quando Erik deciderà di vendere la bottiglia a Rosalie.

Bettina rimarrà stupita dai sentimenti che prova per Andrè e deciderà di non derubarlo più. Nel frattempo, Hildegard scoprirà che la donna conosceva Eduard Winter, il benefattore dello chef. Più tardi, la cuoca origlierà una conversazione fra Bettina e Yvonne in cui scoprirà che la donna voleva derubare Andrè e lo riferirà a quest'ultimo.

Infine Gerry confesserà a Merle di non sentirsi pronto a lasciare la Germania. La giovane accetterà la decisione del fidanzato e partirà da sola per l'Inghilterra.