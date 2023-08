Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore interpretata fra gli altri da Erich Altenkopf (Michael), Dieter Bach (Christoph), Jeannine Gaspar (Vanessa), Lorenzo Patané (Robert), Lia Holle (Cornelia). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 26 agosto 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul malessere di Cornelia nei confronti di Ariane, sulla decisione di Henning di rinunciare alla sua vendetta, sulla volontà di Werner di aiutare Christoph a liberarsi di Ariane, sul bacio fra Erik ed Yvonne.

Robert si preoccupa per Cornelia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Cornelia deciderà di vendicarsi di Ariane investendola con l'auto. Poco prima di mettere in atto il suo piano, però, la donna rinsavirà cambiando idea. Ariane intuirà ugualmente le intenzioni della rivale e le riferirà a Robert che inizialmente non le crederà. Dopo aver osservato la compagna, però, l'uomo si renderà conto che non sta molto bene. Cornelia tenterà di ritornare alla sua vita di sempre per poi capire di non poter più vivere vicino ad Ariane. Per questo motivo, annuncerà a Robert di voler lasciare Bichlheim per sempre. Dopo lo sconforto iniziale, l'uomo appoggerà la decisione della compagna, promettendole di raggiungerla al più presto senza sapere che Werner ha ben altro in mente per loro.

Paul confessa la verità a Werner

Henning si preparerà ad accompagnare Anna a deporre la sua falsa testimonianza alla polizia. Shirin lo verrà a sapere e sconvolta cercherà di farlo ragionare. Grazie alle parole della fidanzata, il sommelier rifletterà sulle sue azioni e deciderà di rinunciare alla sua vendetta. Constanze lo verrà a sapere e organizzerà una festa per celebrare la fine della loro disputa famigliare.

Alla fine del party, Josie si addormenterà sul divano dopo essersi ubriacata e si dichiarerà a Paul nel sonno senza sapere che lui è seduto di fianco a lei. Erik inizierà a temere che la presenza di Merle possa rovinare la sua amicizia con Gerry. Ritrovatosi solo una sera, l'uomo inviterà Yvonne a trascorrere una serata con lui.

Ariane continuerà a ricattare Christoph, costringendolo a votare contro l'aumento di stipendi per i dipendenti del Furstenhof. A quel punto, Werner cercherà di capire in quale modo Ariane stia ricattando l'uomo. Nel frattempo, Christoph intuirà che sia arrivato il momento di trovare le prove che Ariane ha contro di lui per poi distruggerle. Più tardi, Paul confesserà a Werner che Ariane sta ricattando Christoph a causa del suo furto ai danni dell'hotel. Nonostante la delusione, Saalfield deciderà di aiutarlo a trovare i documenti compromettenti. Fra Erik ed Yvonne si riaccenderà la passione che li porterà a scambiarsi un bacio.