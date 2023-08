Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La promessa, interpretata fra gli altri da Sara Molina (Maria), Enrique Fortun (Lope), Marga Martinez (Petra), Xavi Lock (Curro), Alberto Gonzalez (Juan), Alicia Bercan (Leonor) e Paula Losada (Jimena). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 agosto 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Eugenia al sanatorio, sull'arrivo di Martina, sul malessere di Leonor, sul fidanzamento ufficiale di Manuel e Jimena, sull'arresto di Salvador e sulla confessione di padre Camilo a Josè.

Martina vuole aiutare Leonor

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Cruz farà riportare di nascosto Eugenia al sanatorio, turbando Curro. Il giovane non prenderà molto bene l'assenza della madre e finirà per litigare con la zia. Più tardi, Jana lo troverà in lacrime e lo consolerà. Manuel e Catalina si renderanno conto dell'assenza di Eugenia e si lamenteranno con Cruz. Quest'ultima l'ignorerà, concentrandosi sui malesseri di Leonor per cui manderà a chiamare il dottore Ayala. Non essendo riuscita ad ottenere nessun miglioramento, Cruz manderà a chiamare Martina, la cugina di Leonor per risollevarle il morale. Giunta alla Promessa, la giovane verrà a sapere da Curro che Leonor sta per togliersi la vita a causa di Mauro.

A quel punto, Martina rimprovererà il giovane e gli restituirà la medaglietta che aveva regalato a Leonor. Per risollevare il morale della cugina, la giovane le proporrà di trasferirsi a Parigi per studiare moda, ma i marchesi si opporranno categoricamente.

Manuel fa un regalo a Jimena

Manuel rivelerà a Carolina di essere felice di sposare Jimena perché intende occuparsi della tenuta.

Miguel rientrerà a La promessa e consiglierà a Lope e Salvador di andarsene il prima possibile. Don Romulo rientrerà tardi alla tenuta dopo essere stato aggredito. Pia si offrirà di chiamare un medico ma l'uomo rifiuterà ogni aiuto. A quel punto, la cameriera manderà a chiamare Jana per assicurarsi che non sia ferito gravemente.

Jana controllerà le sue ferite e si renderà conto che non versa in gravi condizioni convincendosi che ad ordinare il pestaggio sia stato il barone, l'unico a sapere dov'era. I Duchi di Los Infantes arriveranno alla tenuta per partecipare alla cena di fidanzamento dove Manuel chiederà la mano di Jimena, regalandole un anello.

Jana vuole uccidere il barone

Jana confiderà a Maria di volersi vendicare del barone perché durante la cena ha notato che indossava lo stesso anello che aveva l'assassino di sua madre. A quel punto, la cameriera inserirà un bigliettino di minacce in uno dei libri dell'uomo. Quest'ultimo lo troverà e si adirerà, convinto che il bigliettino sia stato posto lì da Romulo. Dopo aver trovato un secondo bigliettino il barone manderà a chiamare il maggiordomo e lo minaccerà di morte.

Salvador intanto verrà arrestato per aver falsificato il certificato di inidoneità al servizio di leva per evitare di essere spedito in guerra in Marocco. Romulo riuscirà a farlo liberare a patto che parta subito per il fronte. Jana dichiarerà i suoi sentimenti a Manuel, affermando però che loro due non possono stare insieme. Più tardi, il signorino confesserà a Don Camilo di volere sposare Jimena soltanto per salvare le sorti della tenuta. Nel frattempo Jana ruberà una pistola da un mobile del salotto, mentre il barone cercherà di convincere invano Manuel a non sposare Jimena.

I duchi di Los Infantes fingeranno di chiedere ospitalità alla tenuta per riposare nel corso di un viaggio verso le terme, quando in realtà Josè si trova lì per parlare con padre Camilo. Quest'ultimo, infatti, gli rivelerà che è stata Cruz a forzare il rapporto fra Manuel e Jimena per salvare le finanze dei Luijan.