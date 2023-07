Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Constanze di perdonare Paul, sulla rabbia di Henning, sul licenziamento momentaneo di Josie, sul matrimonio di Cornelia e Robert, sul piano ideato da Ariane per uscire dal carcere, che prevede un ricatto ordito ai danni di Christoph, e sul ritorno da Merle.

Andrè licenzia Josie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Constanze rifletterà su ciò che è successo a Manuela e sulle circostanze che hanno portato Paul a causare l'incidente che le tolse la vita.

Convinta che la vera responsabile di tutto sia la negligenza della nonna, la giovane deciderà di perdonare il suo fidanzato. Henning lo verrà a sapere e si arrabbierà moltissimo con la cugina, chiudendo definitivamente ogni rapporto con lei. Paul ascolterà esterrefatto le parole della sua fidanzata e non riuscirà a nascondere la sua sorpresa. Josie deciderà di voler proseguire il suo tirocinio con Andrè in contemporanea con il corso per diventare un'esperta di cioccolato. Il sovraccarico di lavoro però porterà la giovane a commettere un grave errore in cucina che causerà uno shock anafilattico a Bettina. Dopo aver saputo che quest'ultima era sul punto di perdere la vita, Andrè deciderà di licenziare Josie, per poi cambiare idea grazie all'intervento di Bettina.

Merle fa un regalo a Gerry

Cornelia e Robert saranno molto occupati nei preparativi delle loro nozze. Nel frattempo, Ariane si appresterà ad affrontare l'inizio del suo processo. Convinta che Constanze non riuscirà ad aiutarla, la Kalenberg deciderà di attuare un piano che le permetta di tornare in libertà in breve tempo. Ariane, infatti, utilizzerà di nascosto uno smartphone in cella per attivare uno spyware installato mesi prima di nascosto nel computer di Christoph.

In questo modo, la Kalenberg riuscirà a scoprire che Paul ha derubato il Furstenhof e Christoph l'ha coperto. Con queste nuove prove in mano, Ariane manderà a chiamare l'albergatore in cella e gli chiederà di aiutarla ad uscire di prigione in cambio del suo silenzio.

Merle ritornerà dall'Inghilterra e porterà a Gerry in regalo un poster in cui sono ritratte delle formiche.

Il giovane deciderà di appenderlo nel suo appartamento ma Erik non ne sarà affatto entusiasta. Vanessa tenterà di convincere Max ad essere più accogliente nei confronti della madre di Anto perché loro non hanno nessun diritto di tenerla lontana da lui. Dopo varie riflessioni, il personal trainer accetterà di parlare con Sina, arrivando finalmente ad un compromesso con lei.