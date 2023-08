Il 31 luglio, su Canale 5, è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Al momento del falò di confronto tra Ale e Federico, il conduttore ha più volte rimproverato il 33enne di Trieste. Nel dettaglio, Filippo Bisciglia ha fatto notare a Federico di avere mostrato per tutto il tempo un atteggiamento spocchioso e arrogante nei confronti della fidanzata.

Federico senza freni con la single Carmen

La coppia formata da Ale e Federico è stata la più discussa di quest'edizione: lui fin dalla prima puntata ha detto di non provare nulla nei confronti della compagna, ma di non averla mai lasciato per mancanza di coraggio.

Stanca di vedere flirtare il suo uomo con la single Carmen, Ale aveva richiesto il falò di confronto anticipato ma Federico non si era presentato. A quel punto lei si è avvicinata al single Lollo e ha chiesto a Filippo Bisciglia di non mostrare più video al fidanzato riguardanti il suo percorso.

Nella puntata di ieri, Ale ha visto nuovi video di Federico in cui ha cercato un approccio fisico in tutti i modi con la single, ma quest'ultima lo ha respinto. Tale atteggiamento ha portato la ragazza a richiedere un nuovo falò di confronto.

Il conduttore perde le staffe con il fidanzato di Ale

Al momento del falò di confronto tra Ale e Federico, lui ha più volte mostrato delle risatine mentre la compagna parlava.

A quel punto è intervenuto Filippo Bisciglia per riprendere il 33enne di Trieste. Nel dettaglio, il conduttore ha fatto notare che Ale si è sentita presa in giro perché è arrivata al programma pensando che fosse impegnata con un uomo che l'amava. Vedendo l'atteggiamento spocchioso e arrogante di Federico, Bisciglia ha perso le staffe e ha messo fine al falò di confronto della coppia: "Le parole tue sono umilianti per Ale".

Temptation Island, un mese dopo: Ale e Federico al capolinea

Un mese dopo, la coppia formata da Ale e Federico ha confermato la fine della relazione.

I due hanno parlato con Filippo Bisciglia separatamente e l'ex protagonista ha spiegato di essere rimasta delusa dall'atteggiamento del suo ex.

Ale sperava in un confronto faccia a faccia con Federico dopo il docu-reality, ma la cosa non è mai avvenuta. Inoltre ha precisato di non avere più rivisto il single Lollo.

Federico invece, ha ammesso che sperava in un finale migliore per la sua storia: nonostante abbia più volte dichiarato di non nutrire alcun sentimento verso la compagnia, pensava che fra i due la storia potesse chiudersi con toni più distensivi. Per quanto riguarda la frequentazione con la single Carmen, non c'è stato alcun risvolto positivo: lei fin dal percorso all'interno di Temptation Island ha dichiarato di non volere andare oltre.