A distanza di mesi dalla sua uscita di scena dal parterre di U&D, Pinuccia Della Giovanna ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intervistata dal sito Tag24, infatti, l'ex dama del Trono Over ha sparato a zero contro Tina Cipollari, augurandosi che Pier Silvio Berlusconi la mandi via prima dell'inizio della nuova edizione. La signora di Vigevano, inoltre, ha precisato che è stata lei a lasciare il programma e che nessuno l'ha cacciata.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Continua a far discutere il futuro di Tina da opinionista di U&D: da giorni, infatti, in rete si rincorrono voci sul possibile "cacciata" di Cipollari dal cast fisso del dating-show, soprattutto a fronte delle nuove regole che i dirigenti Mediaset stanno imponendo a tutti i programmi.

I giornalisti di "Tag24" hanno intervistato Pinuccia, storica dama del Trono Over e antagonista numero uno della bionda vamp nella passata stagione televisiva.

Martedì 1° agosto, dunque, sul web hanno cominciato a circolare le pungenti dichiarazioni di Della Giovanni sulla probabile non riconferma della romana accanto a Gianni Sperti e a Tinì Cansino.

"Io sarei contenta se la mandassero via, è una donna cattiva e invidiosa", ha tuonato la signora di Vigevano a distanza di pochi mesi dal suo addio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La precisazione sull'addio a U&D

"Lei tratta male le persone che non conosce, come ha fatto con me", ha proseguito Pinuccia nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 1° agosto.

La dama che ha animato l'edizione 2022/2023 di U&D, inoltre, ha voluto chiarire che non è stata mandata via dalla redazione o da Maria De Filippi come tanti hanno sostenuto nei mesi scorsi.

"Non sono stata cacciata da nessuno. Mi sono sentita male e i miei figli mi hanno detto di fermarmi", ha spiegato Della Giovanna dopo aver ricordato la puntata in cui ha discusso con Tina e, in preda alla rabbia, ha finto di avere uno svenimento in studio (episodio che non è mai andato in onda ma che chi era tra il pubblico quel giorno ha visto e raccontato).

La protagonista dell'ultimo Trono Over ha anche confermato che accetterebbe un invito degli autori ma solo per presentare la sua prima canzone, un brano dal sapore estivo che è stato pubblicato proprio in queste settimane e che la donna sta promuovendo in giro per l'Italia.

Il rapporto col cavaliere di U&D

L'ultimo appunto, invece, Pinuccia ha voluto farlo su Alessandro e sul legame che stanno coltivando anche ora che lei non fa più parte del cast di U&D.

"Ci sentiamo tutte le settimane e mi chiama sempre lui, ci siamo sempre voluti bene perché l'amore non ha età", ha chiosato la dama del Trono Over nell'intervista che è stata pubblicata nel pomeriggio del 1° agosto.

Insomma, Tina Cipollari non sarà affatto contenta delle frecciatine che Della Giovanna le ha lanciato a distanza, soprattutto quelle che riguardano il suo futuro da opinionista.

Anche se sono circolate tantissime voci su un suo allontanamento dal dating-show, pare che Maria De Filippi non abbia nessuna intenzione di rinunciare alla vamp che da anni contribuisce a regalare al suo format ascolti record.

Il pubblico, inoltre, è affezionatissimo alla romana e nei giorni scorsi è già montata in rete una protesta sul gossip che voleva Pier Silvio Berlusconi pronto a mandarla via in caso di comportamenti eccessivi e sopra le righe.

Le registrazioni di Uomini e donne inizieranno a breve e si scoprirà se Tina subirà un ridimensionamento oppure se il suo ruolo sarà sempre lo stesso, per la gioia dei suoi tantissimi fan che da mesi stanno facendo il conto alla rovescia per il suo ritorno in tv.