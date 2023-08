Anche se sono trascorse molte settimane dalla fine di Temptation Island, alcuni componenti del cast sono ancora al centro del Gossip per i loro intricati rapporti. Dopo qualche giorno di silenzio, Mirko Brunetti si è esposto sul tempo che Greta ha trascorso con l'ex Eugenio Colombo: il giovane si è detto tranquillo e sicuro dell'amore che la tentatrice prova per lui. Perla Vatiero, invece, ha sottolineato il cambio di atteggiamento del suo ex, che oggi accetta che la compagna frequenti sue vecchie conoscenze mentre prima lei non poteva farlo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Sono passati pochi giorni da quando i fan di Temptation Island si sono chiesti perché Greta è stata a cena con l'ex Eugenio Colombo: i due hanno mangiato insieme ai figli di lui in un noto ristorante di Firenze e di Mirko non c'era traccia in quella serata.

La tentatrice ha subito spiegato che ha avuto un flirt con il dj ma, dopo aver capito di non essere compatibili, tra loro è rimasto un bellissimo legame d'amicizia.

Brunetti è rimasto in silenzio per un po' su questa vicenda, tant'è che alcuni curiosi hanno ipotizzato una crisi in corso con Rossetti, anche a causa del rapporto che lei continua ad avere con il tronista.

Il 27 agosto, però, il romano ha rotto il silenzio e ha spiegato come stanno veramente le cose e se gli dà fastidio che la fidanzata frequenti un ex in sua assenza.

Il parere di chi guarda Temptation Island

In un video che ha postato tra le sue Instagram Stories, dunque, Mirko ha chiarito: "Ne sto leggendo tantissime in questi giorni. Anche se non mi piace dare spiegazioni, stavolta devo".

"Io sono a conoscenza di tutto e ho anche incontrato Eugenio, che è una brava persona e un papà meraviglioso.

Ha parlato con i suoi figli in videochiamata l'altra sera e oggi ero al telefono con Greta mentre stavano al Mc Donald", ha proseguito il giovane protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Esattamente come aveva già dichiarato la tentatrice Rossetti, anche Brunetti ha confermato che tra loro va tutto bene e che Colombo non rappresenta un problema per la loro idilliaca storia d'amore.

"Noi stiamo benissimo, ci siamo sempre parlati delle nostre amicizie", ha concluso il ragazzo nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando tra il 27 e il 28 agosto.

La frecciatina alla neo coppia di Temptation Island

I fan di Temptation Island non hanno perso l'occasione di chiedere a Perla cosa ne pensa dei recenti gossip che sono circolati sul suo ex, Greta ed Eugenio.

Nel rispondere alle domande dei follower su Instagram, la giovane ha deciso di punzecchiare Mirko mettendo a paragone il suo attuale comportamento con quello che aveva quando era fidanzato con lei.

A chi le ha chiesto un parere sulla tranquillità con la quale Brunetti vive il rapporto tra la sua attuale compagna e l'ex Colombo, la bella Vatiero ha fatto sapere: "Io penso che una persona non smetti mai di conoscerla perché nella vita si cambia".

"Evidentemente lui ha cambiato lati del carattere, perché sta facendo cose che prima non avrebbe mai fatto", ha proseguito la ragazza nello sfogo social che i siti stanno riportando nelle ultime ore.

"Ognuno è libero di vivere i rapporti come vuole, se a lui sta bene questa cosa non vedo perché deve essere un problema per gli altri", termina così la risposta che Perla ha dato sulle chiacchiere che hanno impazzato in questi giorni.

La giovane ha lanciato una frecciatina a Mirko sottolineando quanto sia cambiato da quando si sono lasciati e hanno deciso di legarsi ad altre persone: lui alla single Greta, lei al tentatore Igor (con il quale procede tutto a gonfie vele anche lontano dai riflettori).