Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 29 agosto su Canale5, Zuleyha spezzerà il cuore di Demir non volendolo nella loro stanza matrimoniale. Intanto, la nonnina Azize chiederà di sua figlia, ma verrà prontamente tranquillizzata da Altun. Successivamente, Mujgan sembrerà preoccupata per la confessione firmata da suo marito, mentre Yilmaz sospetterà che dietro lo strano comportamento del nipote di Ali Rahmet ci sia qualcosa di oscuro e segreto. Infine, il tribunale scagionerà Sevda sotto gli occhi di Fekeli e Demir.

Zuleyha non vuole che Demir entri in camera

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha conforterà suo marito in lacrime per la recente scomparsa di sua madre Hunkar, brutalmente assassinata da una misteriosa figura. Altun prometterà fedeltà a Demir, pur ribadendo di non amarlo e che il suo cuore appartiene ad un altro uomo: Yilmaz. Nel frattempo, la nonnina Azize si sveglierà e chiederà di sua figlia, ma Zuleyha la riaccompagnerà a letto dicendole che Hunkar sta dormendo. Invece, il signor Yaman fermerà sua moglie nel corridoio che, però, si chiuderà in camera. A questo punto, l'uomo giurerà di rispettare la volontà della madre dei suoi figli chiedendole di non lasciarlo da solo in questo delicato momento.

Demir dice a sua moglie che continua ad amarla e aspettarla

Successivamente, Mujgan ringrazierà Fikret per aver rubato la lettera in cui Yilmaz ammette che è stata proprio lei a tentare di togliere la vita a Zuleyha costringendola ad usare un cappio. Inoltre, la dottoressa apparirà molto turbata per la questione e confiderà al nipote di Fekeli di essere molto preoccupata sapendo che la sua libertà è nelle mani del signor Yaman, un uomo a suo dire spregevole che ha portato via i figli a sua moglie per poi riaccoglierla in casa in qualità di domestica.

Intanto, Demir chiederà a Zuleyha di aprire la porta della loro camera per potersi cambiare. In questa occasione, l'uomo ribadirà a sua moglie di aver amato soltanto due donne nella propria vita: lei e sua madre Hunkar. Tuttavia, Altun gli chiederà di non aspettarla, perché il suo cuore non può appartenergli.

Sevda viene scagionata dal tribunale durante il processo

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Yilmaz confiderà a Cetin di avere grossi dubbi sul conto di Fikret poiché, pur essendosi assicurato che l'uomo sia davvero il nipote di Ali Rahmet, crede che nasconda qualcosa di molto importante e misterioso. Infine, arriverà il giorno del processo dell'ex cantantem durante il quale il giudice accoglierà le prove dell'avvocato di difesa che riuscirà a dimostrare l'innocenza di Sevda e a far cadere le accuse contro di lei. Tutto accadrà sotto gli occhi increduli di Fekeli e Demir.