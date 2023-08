La sera del 25 agosto Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island che è uscita dal programma con il fidanzato Mirko Brunetti, è stata a cena con Eugenio Colombo, noto ex tronista ma anche suo ex compagno. I due hanno mangiato al ristorante con i figli di lui, mentre di Mirko Brunetti non c'era traccia. Il ragazzo tace pubblicamente sulle ultime "mosse" della neo fidanzata.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Mirko e Greta hanno partecipato alla prima registrazione di U&D il 24 agosto. La ex tentatrice è stata poi a cena in un famoso ristorante di Firenze ma non in compagnia del neo fidanzato: al tavolo con Rossetti, infatti, c'erano Eugenio Colombo e i suoi due bambini.

Quando l'edizione 2023 di Temptation Island era ancora in onda, l'ex tronista ha reso pubblico il flirt che ha avuto con la giovane meno di un anno fa: i due si sono frequentati per qualche mese, poi hanno capito che tra loro non poteva nascere una storia d'amore importante e sono rimasti amici.

A riprova del fatto che questo rapporto prosegue, c'è proprio l'incontro che i due hanno avuto venerdì sera nella città dove lui vive da quando ha messo su famiglia con Francesca Del Taglia (con la quale ha interrotto la relazione di recente).

La versione del volto di Temptation Island

Dopo che in rete ha cominciato a impazzare il gossip che era a cena fuori con l'ex Eugenio, Greta ha deciso di esporsi su Instagram con una serie di video nei quali ha spiegato cosa stesse succedendo.

La single di Temptation Island ha confermato che tra lei e Colombo c'è un bellissimo rapporto, ovvero che si vogliono bene nonostante nel recente passato abbiano avuto una frequentazione. La giovane ha informato i curiosi che è sua abitudine mantenere un legame con tutti i suoi ex, anche quelli con i quali è uscita per un breve periodo.

A creare chiacchiericcio, però, è stata soprattutto l'assenza di Mirko a questo incontro: il romano, infatti, il 25 agosto non era a Firenze e sui social network non ha ancora proferito parola sulle polemiche che hanno travolto la fidanzata.

La neo coppia, comunque, dovrebbe essere ancora molto unita, anche perché sono passate solo poche settimane da quando è terminata l'esperienza nel villaggio che ha cambiato la vita ad entrambi.

Il parere di chi guarda Temptation Island

Il silenzio di Mirko, dunque, non sta facendo altro che alimentare i gossip sul reale legame che Greta ha con Eugenio, ma anche con i suoi due bambini. Dalle foto che sono state diffuse in rete della cena a Firenze, infatti, emerge una fortissima confidenza della ragazza con i figli che Colombo ha avuto da Francesca Del Taglia, un feeling che è nato nei pochi mesi in cui i due hanno avuto un flirt (terminato prima che lei partecipasse al reality-show di Canale 5).

La protagonista di Temptation Island, però, si è detta tranquilla e per nulla turbata dalle critiche che le sono arrivate per i suoi recenti comportamenti. A Brunetti, invece, sembra andare bene che la fidanzata esca con un ex anche quando lui non è presente,

Gli spettatori, però, si aspettavano quantomeno che il giovane si esponesse sul web per difendere la compagna dagli attacchi di chi non ha apprezzato le sue ultime "mosse", principalmente quella di continuare a frequentare Eugenio pur sapendo che questa cosa avrebbe creato chiacchiericcio e dubbi sulla sincerità del suo sentimento nei confronti di Mirko.