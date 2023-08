Dalla Turchia sopraggiungono gli spoiler su Terra Amara, inerenti le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Si scoprirà che il futuro di Mujgan e Yilmaz sarà infausto, in quanto entrambi passeranno a miglior vita lasciando il loro figlio orfano. A prendersi cura di Kerem Ali saranno soprattutto Fekeli e Fikret, determianti ad adottarlo ufficialmente. Tuttavia non sarà semplice poiché spunterà dagli USA il fratello di Mujgan, il quale vorrà la sua piena custodia. Poco dopo il bambino sarà colto da un preoccupante malore, la cui diagnosi sarà tutt'altro che promettente.

Terra amara trame turche: Mujgan e Yilmaz muoiono e Fikret vorrebbe che Fekeli addottasse Kerem Ali

Terra amara saluterà due personaggi. Si tratta di Mujgan e Yilmaz. Entrambi perderanno la vita, lasciando da solo il piccolo Kerem Ali. Rimasto orfano di entrambi i genitori, il bambino sarà conteso da molte persone. Non solo Fekeli vorrà prendersene cura, ma anche Fikret e Lutfiye. Fikret vorrebbe che Fekeli adottasse ufficialmente Kerem Ali, per far sì che possa ereditare la sua fortuna oltre che a portare il suo stesso cognome. Peccato che subentreranno delle complicanze.

Il fratello avvocato di Mujgan arriva a Cukurova per portare via il bambino

Mujgan ha una madre e un fratello negli Stati Uniti d'America, ma non aveva buoni rapporti con nessuno di loro.

L'avvocato, nonché fratello della defunta Mujgan, chiederà la piena custodia del bimbo e quando arriverà a Cukurova per portarlo via finirà per incontrare le resistenze di Fikret, Fekeli e Lutfiye.

Non riuscendo a strappare Kerem Ali da loro tre, all'avvocato non resterà altro da fare che rinunciare e rivolgersi al tribunale, sperando così di risolvere l'intera faccenda.

Tuttavia un'altra complicazione si affaccerà nella vita del bambino.

Anticipazioni turche Terra amara: Kerem Ali si ammala di meningite

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che il figlio della defunta Mujgan inizierà a stare piuttosto male a causa di una febbre molto e dei continui attacchi di vomito. Preoccupati per la salute di Kerem Ali, Fikret e Fekeli non esiteranno a portarlo urgentemente al pronto soccorso.

Nemmeno i medici sapranno emettere una diagnosi, ma successivamente si scoprirà che si tratta di meningite. Una malattia che metterà ko tutta la famiglia. I medici faranno del loro meglio per salvare la vita al bambino, che però continuerà a versare in condizioni molto gravi. Nel caso in cui il figlio di Yilmaz dovesse riuscire a sopravvivere, ne resterà segnato a vita.