Dal 24 agosto sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne. Tra le anticipazioni fornite da Isa & Chia, Riccardo Guarnieri sarebbe il grande assente nel parterre maschile. Stando a una segnalazione riportata da un utente, sembrerebbe esserci un motivo ben preciso sull'uscita di scena del cavaliere pugliese: Riccardo potrebbe avere trovato l'anima gemella lontano dai riflettori.

La segnalazione

Da quando sono iniziate le registrazioni di Uomini e donne, i presenti in studio hanno notato due grandi assenti: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

In merito a quest'ultimo, fino ad oggi non è mai emerso nulla. Giovedì 31 agosto, però, Isa & Chi hanno riportato una segnalazione riguardante il cavaliere tarantino: "L'ho visto mano nella mano con una giovane ragazza". Stando a quanto riportato, Riccardo potrebbe avere trovato l'anima gemella lontano dai riflettori. Nel dettaglio, chi ha riportato la segnalazione ha spiegato di abitare nella zona di Guarnieri. In merito alla presunta fiamma di Riccardo, sembrerebbe che esteticamente sia completamente diversa dalle dame frequentate all'interno del dating show: "Di una bellezza semplice, non appariscente". Dal canto, suo l'internauta ha segnalato anche l'ottima forma fisica di Guarnieri: "Di persona più bello e muscoloso".

Dunque, nel caso i rumor venissero confermati, Riccardo Guarnieri non sarebbe stato più chiamato dalla redazione di Uomini e Donne per via del suo nuovo status sentimentale. Tuttavia, non è escluso che Maria De Filippi decida di chiamare in studio il cavaliere per presentare la nuova fidanzata, in modo da spiegare la sua assenza.

Fino a oggi, sul profilo Instagram di Guarnieri tutto tace.

Il percorso di Riccardo Guarnieri a U&D

Riccardo Guarnieri è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Per questo motivo che la sua assenza all'interno del programma sta facendo molto rumore tra gli appassionati del dating show. Il cavaliere si è fatto notare per la "bella presenza", ma anche per la tormentata storia d'amore con Ida Platano.

I due sono stati più volte seduti al centro dello studio, fino alla scorsa edizione. Addirittura, sembravano essere vicini alle nozze, ma le cose non andarono come sperato.

Dall'ultima stagione del dating show, Ida ha conosciuto e intrapreso una storia con Alessandro Vicinanza, mentre Riccardo ha frenato la frequentazione con Gloria. In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne aveva spiegato che voleva andarci con i piedi di piombo, mentre Gloria correva troppo. Da quel momento il cavaliere non è stato più avvistato con una donna, fino ad arrivare alle segnalazioni di questi giorni.