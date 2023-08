Gli appassionati delle avventure di My home my destiny pensavano di dover dire temporaneamente addio alle vicende di Mehdi e Zeynep, ma non sarà così. Se sabato 2 settembre terminerà la messa in onda in tv con l'ultimo episodio della prima stagione, da lunedì 4 settembre la seconda sarà in esclusiva su Mediaset Infinity.

La serie tv arriva in esclusiva su Mediaset Infinity

È bastato un annuncio durante la puntata del 31 agosto di My home my destiny a far tirare un sospiro di sollievo ai fan della serie tv che vede come protagonisti Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol.

Si pensava che per vedere le puntate della seconda stagione di My home my destiny si dovesse aspettare l'estate del 2024, invece non sarà così.

Le nuove puntate, a partire da lunedì 4 settembre, saranno disponibili in modalità on demand nella piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Ogni giorno verrà rilasciato un nuovo episodio, presumibilmente della stessa durata di quelli che vengono mandati in onda adesso (circa 45 minuti). Verranno caricati sul portale alla mezzanotte, dal lunedì al venerdì.

Quali sono le new entry della nuova stagione?

La seconda stagione porterà alcune uscite di scena. Non ci sarà più Zeliha, la madre di Mehdi, che si trasferirà a Erzurum. Non si avranno più notizie di Faruk, ormai promesso sposo di Selin, e anche Ekrem uscirà di scena, anche se in qualche modo tornerà a farsi sentire.

Per quanto riguarda le new entry ci sarà Barış, avvocato nonché capo di Zeynep. Una persona che sembrerà avere una vita tranquilla, invece nasconderà un passato molto movimentato. Non solo ha perso la madre, ma al suo fianco c'è Savaş, il fratello rimasto paraplegico a causa di un incidente e che negli anni si è trovato a combattere contro il fantasma della morte della madre, a cui era molto affezionato.

A fare da "papà" ai due ragazzi c'è lo zio Ali Rıza, che diventerà una persona molto importante per Sultan.

Che fine fa Mehdi?

Perché con il passare del tempo la famiglia di Zeynep e quella di Barış diventeranno una cosa sola, soprattutto dopo che la ragazza divorzierà da Mehdi. A proposito di quest'ultimo, il pubblico dovrà prepararsi a conoscere il suo lato più oscuro, quello che lo porterà proprio ad allontanarsi da Zeynep.

Sarà un turbinio di emozioni la seconda stagione di My home my destiny, che durerà più del doppio rispetto alla prima. Infatti in Turchia, tra il 2019 e il 2021, sono andati in onda 43 episodi della durata circa di 120 minuti: 12 sono quelli che sono andati a comporre la prima stagione, mentre 31 quelli della seconda, quindi ai presume che la serie potrebbe tenere compagnia al pubblico di Mediaset Infinity almeno fino alla fine del 2023.