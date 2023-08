Cambia la programmazione di Terra amara a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità riguarderanno il palinsesto del weekend della fortunata soap opera turca che, in questo anno di messa in onda su Canale 5, ha saputo conquistare e intercettare il gradimento del pubblico.

Tuttavia, gli appassionati della soap opera turca dovranno abituarsi ad una programmazione differente rispetto a quella degli ultimi mesi, che prevede la cancellazione della puntata domenicale in daytime e prime time.

Come cambia la programmazione di Terra amara da settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Terra Amara prevede delle modifiche a partire dal mese di settembre.

Le nuove puntate della terza stagione sono confermate nella fascia del daytime feriale, come sempre nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45, dove farà da traino all'appuntamento quotidiano con Uomini e donne di Maria De Filippi.

Da settembre in poi, inoltre, tornerà anche l'appuntamento del sabato pomeriggio con la soap turca, dopo la cancellazione nei mesi scorsi per lasciare spazio alla messa in onda del programma Scene da un matrimonio condotto con buon successo da Anna Tatangelo.

Mediaset cancella Terra amara dalla domenica pomeriggio

Di conseguenza, Terra amara tornerà alla puntata extra-large del sabato pomeriggio, in programma dalle 14:30 in poi, subito dopo Beautiful e prima di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che anche quest'anno ospiterà in studio diversi attori della fortunatissima soap opera.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la domenica pomeriggio: da settembre in poi, infatti, risulta cancellato l'appuntamento in daytime.

Terra amara saluterà il pubblico della domenica, complice il ritorno di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi, che tornerà ad ereditare la fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30 circa, per tutta la durata della stagione televisiva 2023/2024.

La soap opera Terra amara non sarà in onda in prime time

In un primo momento, però, i vertici Mediaset avevano deciso di non rinunciare all'appuntamento domenicale con Terra amara, programmando le nuove puntate nel prime time di Canale 5.

Una decisione che, tuttavia, è stata già accantonata: contrariamente a quanto riferito alla presentazione dei palinsesti, la messa in onda della soap opera turca non è più prevista di domenica sera.

Dal 10 settembre e fino a fine mese, proseguiranno le puntate inedite della seconda stagione de La ragazza e l'ufficiale, la serie turca con Demet Ozdemir, che sta registrando buoni ascolti in prime time.

La soap turca, quindi, sarà in onda "solo" dal lunedì al sabato nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.