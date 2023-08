L'appuntamento con Terra Amara non troverà spazio per sempre nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. La soap opera turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha non sarà uno di quei prodotti "infiniti" destinati a proseguire senza limiti nel daytime della rete ammiraglia di Mediaset.

Nonostante gli ottimi ascolti, Mediaset dovrà giocoforza rinunciare all'appuntamento quotidiano con la serie turca entro il 2024, con la quarta e ultima stagione.

Il successo di Terra amara nella programmazione Mediaset

Nel dettaglio, la messa in onda di Terra amara prosegue con successo nella fascia del pomeriggio di Canale 5, dove sta ottenendo ottimi risultati dal punto di vista dell'auditel.

Anche in estate la soap turca continua ad appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di persone, toccando punte di share del 26%. Dati di rilievo che, in questi mesi, hanno reso la serie uno dei prodotti rivelazione della stagione Mediaset, in grado di conquistare l'attenzione di un pubblico trasversale, composto da giovani, adulti e anziani.

Tuttavia, Terra amara finirà con la quarta edizione.

La soap opera chiude i battenti con la quarta e ultima stagione

La messa in onda di Terra amara giungerà definitivamente al capolinea con l'arrivo sul piccolo schermo della quarta e ultima stagione che, in Turchia, è già stata trasmessa in televisione.

Nonostante gli ascolti importanti registrati dalla soap anche in patria, si è scelto di non andare avanti a lungo con la realizzazione di nuove puntate, bloccando il progetto alla sua quarta edizione.

Di conseguenza, gli appassionati della soap turca dovranno prepararsi a dover salutare per sempre i vari protagonisti che popolano il quartiere di Cukurova.

Quando c'è il finale di Terra amara su Canale 5

La messa in onda delle puntate finali di Terra amara su Canale 5 è prevista nel corso del 2024. Entro il prossimo anno, dunque, si assisterà al gran finale della soap con la quarta stagione, dopodiché calerà definitivamente il sipario su di essa.

Un finale che promette diversi colpi di scena e sorprese, con Zuleyha che dovrà fare i conti con l'ennesimo lutto che si abbatterà sulla sua vita.

Per Zuleyha, infatti, arriverà il momento di dire addio al suo amato Hakan: l'uomo resterà vittima di un colpo di pistola che gli toglierà la vita. Dopo quest'ennesimo trauma, la donna deciderà di chiudere definitivamente con l'amore e di dedicarsi soltanto ai suoi figli.